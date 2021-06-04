Захарова нашла для Кадырова способ зарабатывать $250 тысяч в день

Вадим Карасев

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) подняла тему блокировки аккаунтов политиков в соцсетях и штрафов за такие меры.

Во время дискуссии был упомянут закон, принятый в американском штате Флорида, предусматривающий соответствующие штрафы. Захарова в качестве примера привела главу Чечни Рамзана Кадырова, чей аккаунт в Instagram был заблокирован. Дипломат полагает, что российский политик может добиться компенсации.

$25 тысяч за каждый день блокировки профиля или отдельного сообщения. Если речь о человеке, который занимает госдолжности, — до $250 тысяч. Рамзан Кадыров может посчитать.

Аккаунты Кадырова в Instagram и Facebook были заблокированы в декабре 2017 года в связи с принятием против него санкций правительством США. Через 11 месяцев учетные записи ненадолго были восстановлены, но затем представитель Facebook назвал это решение ошибкой и профиль снова заблокировали. Год назад была удалена еще одна учетная запись в Instagram, принадлежащая Кадырову, на текущий момент активным остается аккаунт kadyrov_95.eng.