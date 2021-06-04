Жизнь с Катей важнее! Дмитрий Шепелев продаст квартиру Жанны Фриске ради благополучия новой семьи

Алексей Вольцев

Телеведущий выиграл суд за жилье у родителей певицы.

Дмитрий Шепелев недавно стал отцом второй раз – его возлюбленная Екатерина Тулупова родила ему сына Тихона. При этом старший ребенок телеведущего все еще не общается со своими бабушкой и дедушкой – родителями Жанны Фриске. Более того, Дмитрий Шепелев выиграл суд у родственников звезды за ее квартиру.

Дело в том, что Шепелев решил продать долю сына Платона в жилье. Теперь родителям Жанны в квартире принадлежат 2/3 доли, а Шепелев имеет законное право продавать часть Платона. Фанаты в ярости от такого положения дел.

Поклонники Жанны Фриске пишут о том, что Шепелеву плевать на родителей певицы и на нее тоже, а он думает только о себе и своей новой семье. «Он, видимо, никогда и не любил Жанну, раз так поступает с памятью о ней», – пишут разгневанные пользователи.

Напомним, что Шепелев отличается еще и тем, что с момента смерти Фриске он не давал родителям бывшей возлюбленной видеться с их внуком Платоном. Кроме того, не позволяет он и его крестной Ольге Орловой встречаться с мальчиком.

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