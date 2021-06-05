Белоцерковская обратилась к Прокловой: «Неужели вам не стыдно?»

Лидия Мартынова

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская совершенно неожиданно решила вмешаться в сек-скандал, связанный с актрисой Еленой Прокловой. Напомним, женщина заявила, что в юности подверглась сексуальному домогательству со стороны известного режиссера. Многие решили, что речь шла об Олеге Табакове. Якобы он привез ее в лес, заставлял трогать его член и раздеться.

Екатерина Белоцерковская решила поддержать вдову режиссера и резко высказалась в адрес Прокловой. Девушка считает, что подобным артистам должно быть стыдно за свои слова. Вдова Грачевского искренне не понимает, зачем рассказывать о насилии, когда человек уже умер, и почему нужно молчать, когда Табаков был жив.

«Мёртвые не могут ответить, и поэтому можно говорить, что угодно. Неужели вам не стыдно?», – негодует Белоцерковская.

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Свою публикацию девушка закончила хэштегом: «Марина Зудина — я за вас!». Девушка также отметила, что никогда в жизни не поверит в глупые откровения Прокловой. Екатерина добавила, что знает много порядочных людей, на которых сейчас пытаются вылить грязь. Вдова призвала оставить их в покое и подумать об их семьях.

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