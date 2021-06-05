Блестящие, велюровые, асимметричные: какие купальники носить этим летом

Вадим Карасев

С летом связано много приятных ассоциаций, но, пожалуй, главная из них — пляжный сезон! На берегу моря или океана, у реки на даче или даже на собственном балконе (таким был "пляж" у большинства в прошлом году) — возможность погреться на солнышке и схватить дозу витамина D не хочется упускать в любом случае. Ну а еще сильнее предвкушать пляжный сезон можно, когда найдешь купальник мечты. В новом материале собрали главные тренды на бикини, которые уже одобрили звезды. Итак, какие же купальники покупать в этом году?

1.Блестящие

Дизайнеры и модные эксперты предсказывали, что после пандемии наступит эра всеобщей модной эйфории, все забудут про минимализм и будут наряжаться, даже выходя за хлебом. Мода этого сезона действительно отличается яркими оттенками и принтами, и дух безудержного веселья проник и в пляжные тренды. Среди самых актуальных моделей — купальники и бикини из блестящих тканей. Их популярность стала возрастать еще прошлым летом, но, как и многие тренды 2020 года, этот тоже пролонгируется.

Например, Ким Кардашьян, одна из главных икон пляжной моды в инстаграме, носила блестящие бикини в прошлом году и продолжает делать это сейчас. Следуют тренду также Рианна, Кьяра Ферраньи и многие другие знаменитости — присоединяйтесь к этому пляжному диско!





РианнаКьяра ФерраньиКайли ДженнерКим КардашьянЛиззо





Дарья Клюкина





Паулина Поризкова

2.Асимметричные

Купальники с открытыми плечами в этом году можно оставить в шкафу — на смену им пришли асимметричные модели с лямкой на одно плечо. Эффектные и в то же время всегда элегантные, они могут покорить сердца самых взыскательных модниц. К тому же такой фасон можно найти и среди слитных, и среди раздельных купальников. Особое внимание стоит обратить на модели с приметными деталями, например, кольцами.





Ева ЛонгорияБелла ТорнНина Агдал

3.С завязками

Рассказывая о трендах лета, мы уже отмечали, что всевозможные завязки и ленты — главная деталь этого лета, идет ли речь топах, платьях или купальниках. Если главной целью похода на пляж для вас являются фото, которые наберут много лайков, а не ровный загар, то стоит присмотреться к таким моделям. К тому же верх от бикини вполне можно использовать и как топ. Внимание стоит обратить на яркие модели — они смотрятся особенно классно.





Хейли БиберНаталья Якимчик





Наталья Подольская





Тина Кунаки





Ани Лорак

4.Присборенные и "гофрированные"

В этом сезоне купальник не обязательно должен быть идеально гладким на ощупь. Наоборот, в тренде шероховатые материалы. Сюда же вписывается и вторая волна любви к кроше. Более романтичный вариант с легким акцентом на ретро — купальники с присборенной на лифе тканью. Для создания современного образа стоит присмотреться к актуальным ярким расцветкам, ну а если хочется подчеркнуть именно стиль ретро, то выбирайте модели с мелким цветочным принтом.





Надежда ОболенцеваДарья Коновалова





Алессандра АмбросиоВера БрежневаКайя ГерберКэндис Свейнпол





Наталья Ионова

5.С вырезами

Еще один фасон для тех, кто не боится неровного загара. Вырезы и прорези на одежде стали одним из главных трендов еще в прошлом году. Для осенне-зимнего сезона такой дизайнерский прием, пожалуй, не самый практичный, но вот лето точно станет бенефисом этого тренда. Платья подобного фасона на красных дорожках и вечеринках уже продемонстрировали многие звезды — теперь дело за пляжем!





Виктория ШеляговаАни Лорак





Ким Кардашьян

6.Велюровые

Нулевые вернулись в моду, но ряд трендов претерпел некоторые изменения. Вместо культовых велюровых костюмов теперь купальники из того же материала! Кайли и Кендалл Дженнер даже выпустили капсульную коллекцию велюровых бикини и купальников. И если уж одни из самых влиятельных модниц обратили на него внимание, то можно не сомневаться — вещи станут хитом. Внимание на тренд уже обратила любительница винтажных образов Белла Хадид, а также другие звезды.





Винни ХарлоуКортни КардашьянБелла ХадидКим КардашьянКупальник из коллекции Kendall & Kylie