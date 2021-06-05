Бросил Бузову ради Киркорова?! В сети обсуждают появление Давы и Филиппа в свадебных костюмах на «Муз-ТВ»

Анастасия Иванова

Сегодня состоялось грандиозное событие, где на красной дорожке появились самые востребованные певцы, музыканты, артисты и важные «шишки» мира шоу-бизнеса. Теперь каждый светский ивент не обходится без бывшего парня Ольги Бузовой Давида Манукяна, который так сильно сдружился с королем эстрады Филиппом Киркоровым, что, кажется, не готов появиться перед камерами без него.

Интригующее появление двух закадычных друзей сильно взволновало прессу и публику. Певец и блогер в качестве фотозоны облюбовали авто без верха, украшенное праздничными букетами. Сами знаменитости прибыли на мероприятие в официальных костюмах классических цветов: Дава выбрал черный, а бывший супруг Пугачевой — белый. Вся эта картина вызвала смех у некоторых нетизенов, а также спровоцировала шутки о любви между мужчинами. «Ахахаха черный и белый — жених и невеста?», «это что за публичный каминг-аут?», «Почему-то никогда не нравились эти двое, а щас спелись так вообще», — открыли обсуждения в пабликах Telegram.

Некоторые комментаторы из социальных сетей даже выстроили свою теорию, касающуюся Ольги Бузовой и отношений в «любовном треугольнике». Один мужчина, нецензурно выражаясь, позволил себе сделать предположение, что именно из-за Филиппа Манукян решился бросить Ольгу, увидев в себе «нотки нетрадиционной ориентации».

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