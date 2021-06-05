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BTS обвинили жестоком обращении с животными: «Прекращайте продвигать мертвых»

Кто бы мог подумать, что южнокорейскую к-поп группу BTS могут обвинить в жестоком обращении с животными. И все из-за их сотрудничества с «Макдональдс».

Несколько дней назад стартовала продажа сета BTS совместно с компанией быстрого питания. В честь этого вышла рекламная кампания. И PETA Asia обвинили айдолов в пропаганде жесткого обращения с животными. У себя в социальных сетях они написали о том, что BTS не заботятся о цыплятах, которым перерезают горло. Кроме того, в Instagram они описали процесс выращивания куриц, которых специально накачивают лекарствами, чтобы они быстрее росли.

«Когда им всего 6 или 7 недель, их запихивают в клетки и отправляют на бойню, где перерезают горло. Не трогайте цыплят и других животных. #Стань_веганом», – написала организация защиты животных.

К своему посту PETA Asia добавили снимки поклонников, которые держат табличку с надписью: «Этот фанат разочарован. BTS, прекращайте продвигать мертвых цыплят!».

Однако многие пользователи сети решили, что организация специально упомянула имя BTS ради хайпа. Ведь ранее они никогда не упомянули артистов, которые участвовали в подобных акциях.

Сообщение BTS обвинили жестоком обращении с животными: «Прекращайте продвигать мертвых» появились сначала на POPCAKE.

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По материалам: popcake.tv

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