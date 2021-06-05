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Чартеры по России станут дешевле

Чартеры по России станут дешевле

Тема: Постановления правительства


Путешествия на Байкал и Камчатку могут сбавить в цене в полтора-два раза

01:07  Автор: Марина Третьякова



Государство компенсирует туроператорам половину всех затрат на организацию чартерных рейсов в популярные российские города. Программа субсидирования туристических компаний утверждена постановлением Правительства, которое вступает в силу 5 июня.

Чтобы получить компенсацию, компания должна организовать не менее шести чартерных рейсов по одному маршруту в обе стороны. При этом общее число путешественников должно быть не менее трёхсот.

Для участия в этой программе компании должны будут подать заявки. При этом компенсации они смогут получить за поездки, организованные уже с 1 июня.

Список субсидируемых направлений поручено определить Ростуризму. Он уже подготовил его проект. В документе перечислено 64 региона. В основном это Дальний Восток, Сибирь и Кавказ, есть также области из центральной полосы. Предусмотрят льготы для чартеров в Татарстан, Ставрополье и Калининград, но кроме тех, которые отправляются из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

Поясняя выбор направлений, в Ростуризме указали, что главная цель чартерной программы — «сделать доступными для туристов совершенно новые направления, в том числе сильно удаленные от центральных регионов России». В ведомстве заинтересованы в том, чтобы больше россиян могли себе позволить путешествия, например, на Байкал, Камчатку и Сахалин.

Ростуризм составил список регионов для компенсации нерегулярных рейсов


Правительство выделило на эту программу 1,2 миллиарда рублей. «Она поможет снизить стоимость туристических услуг и повысить привлекательность путешествий по России», — отмечается на сайте кабмина.

По расчётам Ростуризма, программа компенсаций позволит снизить цены на отдых в полтора-два раза.

Такой подход весьма актуален, особенно в условиях ограничения международных поездок, обратила внимание зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Она надеется, что благодаря снижению цен на чартеры цены люди станут больше путешествовать по родной стране.

«При планировании поездки имеет значение как стоимость самого отдыха, так и цена перелета», — напомнила сенатор.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.


#авиа #туризм #отдых


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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