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«Что ты хочешь? — крупный скандал между Моргенштерном и Пирожковым на премии Музтв

Традиционно крупным скандалом закончилась церемония раздачи наград премии МУЗТВ. На этот перепалка прямо на сцене произошла между Моргенштерном и Артуром Пирожковым, который получил награду в кластере «Лучший музыкальный исполнитель». Алишер поднялся на сцену и сначала обвинил организаторов в необъективности, а после выпалил в зал: «Мне не нужны ваши тарелки».

Артур Пирожков заявил Моргену: «Что ты хочешь? Алишер не стал молчать, выхватил микрофон у ведущей Ксении Собчак и попросил зал сделать выбор, кто самый крутой артист в стране? Взамен аудитория только начала скандировать скандальному артисту. Пирожков в это время, стоял потерянный с тарелкой в руках и не знал куда провалиться от стыда

Собчак, как всегда спасла ситуацию. Ксения Анатольевна попросила Алишера сначала пройти тест на запрещенные вещества, а потом уже разбираться в объективности церемонии. Моргенштерн обиделся и покинул церемонию. Подробности смотрите в нашем интервью на нашем канале:

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По материалам: popcake.tv

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