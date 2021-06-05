"Да подавись ты своей тарелкой!": Моргенштерн устроил скандал на премии Муз-ТВ, проиграв Ревве

Вадим Карасев

23-летний Моргенштерн уступил в номинации "Лучший исполнитель" Александру Ревве на премии телеканала Муз-ТВ. Возмущенный рэпер после этого закатил громкий скандал, сообщает РИА Новости.

Прибывший на мероприятие в инвалидной коляске Моргенштерн неожиданно встал на ноги, узнав победителя в номинации "Лучший исполнитель". Известный рэпер поднялся на сцену и обратился к ведущему церемонии Дмитрию Нагиеву, потребовав провести новое голосование.

"Я предлагаю сейчас по очереди назвать имена и по уровню шума понять, кто действительно победил", — сказал рэпер.

Дмитрий Нагиев в ответ парировал, что они находятся не на "сельской дискотеке". Однако рэпер не остановился, потребовав вывести на экраны полученные результаты зрительского голосования.

"Муз-ТВ, если вы такие честные, почему ваш ведущий получает премию?" - негодовал Моргенштерн, на что Нагиев заявил, что "бухгалтерия закрыта", отмечает "Комсомольская правда".

Державший в это время заветную тарелку Александр Ревва признался, что пребывает в шоке. "Я хочу присесть, мне коляска нужна", - заявил комик.

"Да подавись ты своей тарелкой!" - крикнул Моргенштерн, проходя мимо Александра Реввы.

Впоследствии Моргенштерн прокомментировал произошедшее на премии на своей странице в инстаграме.

"Исполнитель года по версии Муз-ТВ — Артур Пирожков. Это все, что вам нужно знать. Но. Настоящая победа не измеряется в бессмысленных железках. Из всей этой скучной премии люди запомнят только меня. Это и есть победа", - написал артист.

Как писал NEWSTES, ранее боец ММА Шлеменко резко высказался о фанатах Моргенштерна, назвав их "дебилами".