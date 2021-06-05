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Для использования тракторов хотят ввести единые правила

Для использования тракторов хотят ввести единые правила

01:12  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 1116389-7



К техническому состоянию, госрегистрации и техническому осмотру тракторов и дорожно-строительных машин предлагается установить единые требования. Такой законопроект кабмина планируется рассмотреть во втором чтении на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

Сейчас требования к самоходным машинам регулируются региональным законодательством, а единого документа федерального уровня нет. Предлагается наделить Правительство РФ полномочиями по утверждению перечня требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин, правил допуска к управлению ими, в том числе порядка проведения экзаменов, технического контроля, выдачи удостоверений тракториста-машиниста и так далее. Кабмин также должен будет утвердить перечень неисправностей и условий, при наличии которых пользоваться такой техникой запрещено.

Законопроектом устанавливаются категории самоходных машин от A до F. На базе Минсельхоза предполагается создание государственной информационной системы учёта и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним. Владельцы самоходных машин и прицепов, согласно инициативе, должны в обязательном порядке страховать эту технику или же они не будут поставлены на учёт. Допускается обмен удостоверения на право управления самоходными машинами, выданного в других государствах, на российское национальное удостоверение тракториста-машиниста (тракториста). Порядок такого обмена определит кабмин.

Страхование тракторов может стать обязательным


Самоходными машинами признаются тракторы, самоходные дорожно-строительные машины, коммунальные, сельскохозяйственные машины, внедорожные автомототранспортные средства и другие транспортные средства, не приспособленные для движения по рельсам с двигателем внутреннего сгорания объёмом свыше 50 куб. метров или электродвигателем максимальной мощностью более 4 кВт.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.


#сельское хозяйство


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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