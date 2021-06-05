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Два назвал себя самым успешным ведущим на «Дом-2»

Последнее время Давид Манукян тратит всю энергию на построение своей карьеры. На днях стало известно, что блогер стал ведущим романтического шоу «Дом-2», заняв место своей бывшей возлюбленной Ольги Бузовой. И на этой неделе уже прошел его первый эфир. Артист не только чувствует себя уверенно в новой роли, но и называет себя лучшим ведущим за всю историю проекта.

Сегодня состоялась ежегодная премия «Муз-Тв», на которой появились все сливки российского шоу-бизнеса. Давид Манукян появился вместе с Филиппом Киркоровым в окружении десятка полуголых мужчин. В интервью нашему изданию блогер решил прокомментировать свое нахождение на проекте «Дом-2». По словам Манукяна, он – лучший ведущий телешоу.

«Я считаю себя самым успешным ведущим «Дома-2». Я к ним сразу залетел и подарил попиты. У нас сразу зародился коннект», – заявил Давид Манукян.

Филипп Киркоров не смог не поддержать своего друга. Король эстрады подтвердил, что Дава – самый успешный телеведущий на «ДОМ-2». Напомним, теперь телестройка транслируется на телеканале «Ю». А Ольга Бузова отказалась возвращаться на шоу в качестве ведущей.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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