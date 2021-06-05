"Единая Россия" поможет регионам и правительству выполнить поручения президента по развитию инфраструктуры

Вадим Карасев

Партия "Единая Россия" будет курировать выполнение крупных инфраструктурных проектов в регионах, которые должны стать своего рода "локомотивами роста" – к примеру, это метро в Челябинске, автомагистраль "Центральная" в Самарской области, Северный широтный ход на Ямале.

Как сообщается на сайте ЕР, секретарь генсовета Андрей Турчак лично посетил ряд регионов в ходе рабочих поездок и ознакомился с рядом проектов. Затем партия обратилась к Владимиру Путину с просьбой поддержать их на федеральном уровне и получила одобрение.

"Глава государства идею одобрил и в послании [Федеральному собранию] предложил принципиально новый инструмент развития наших регионов", – заметил Турчак.

В сегодняшней дискуссии в рамках Петербургского международного экономического форума участвовали губернатор Самарской области, секретарь реготделения партии Дмитрий Азаров, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, член Бюро Высшего совета "Единой России" Сергей Цивилев, губернатор Севастополя, секретарь регионального отделения "Единой России" Михаил Развожаев. Они выступили с отчетами о своих проектах и рассказали о дальнейших планах.

"Если есть инфраструктурные решения, запуски подобных ресурсных проектов, то за ними следуют и остальные плюсы: социальное развитие, налоговые отчисления", – резюмировал глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

В общей сложности регионы до конца 2023 года получат кредиты на общую сумму не менее 500 млрд рублей. На эти деньги они будут реализовывать инфраструктурные проекты, причем срок погашения составит 15 лет, а ставка не превысит 3% в год. Более того, затем, после завершения проектов, планируется выделить такую же сумму.