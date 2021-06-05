"Единая Россия" поможет регионам в развитии объектов инфраструктуры

Вадим Карасев

Крупные инфраструктурные проекты должны стать локомотивами роста регионов. Об этом заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в ходе выступления на открытии стратегической сессии партии "Инфраструктурные проекты в регионах — драйвер роста" в рамках Петербургского международного экономического форума 4 июня.

Такими объектами он назвал: Северный широтный ход на Ямале, автомагистраль "Центральная" в Самарской области, комплексное развитие Нижегородской агломерации, строительство метро в Челябинске и другие.



"В ходе рабочих поездок в регионы я лично познакомился со многими проектами. Поэтому "Единая Россия" обратилась к Президенту с просьбой поддержать их на федеральном уровне. Глава государства идею одобрил и в Послании предложил принципиально новый инструмент развития наших регионов", - отметил Турчак.

По мнению организаторов, регионам следует начать подготовку заявка, не дожидаясь официального подтверждения их участия в программе.

Инфраструктурные бюджетные кредиты регионам будут выдавать по ставке не более трёх процентов годовых и сроком погашения 15 лет. До конца 2023 года планируется выделить таких кредитов на общую сумму не менее 500 миллиардов рублей.

"Отработав первые 500 млрд, я считаю, мы должны обращаться уже за следующими 500 млрд, поэтому мы проектов набираем на 1 трлн и на комиссии по региональному развитию будем их рассматривать", – отметил зампред правительства Марат Хуснуллин.



Использовать кредитные средства можно на инженерную, коммунальную, социальную, туристическую инфраструктуру, инвестиции в общественный транспорт и инфраструктуру, создающую рабочие места. Деньги должны дойти до всех регионов, вне зависимости от уровня их обеспеченности, подчеркнул вице-премьер.

По словам, губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, многие губернаторы уже активно включились в эту работу, чтобы заявиться и войти в эти проекты.

"Если есть инфраструктурные решения, запуски подобных ресурсных проектов, то за ними следуют и остальные плюсы: социальное развитие, налоговые отчисления", — уточнил он.

"Единая Россия" также работает и над обновлением уже существующих объектов. В Кемеровской области работает программа "Моя новая школа" — когда здания учебных заведений старше 50 лет переформатируют под современные реалии, рассказал глава региона, член Бюро Высшего совета "Единой России" Сергей Цивилев. Это втрое дешевле, чем построить новую школу, а работы занимают менее года. Он предложил включить этот опты в партийный проект "Новая школа".

"Оставляем одни стены, предлагаем ученикам школы разработать проект. Они вместе с родителями, со своими учителями разрабатывают дизайнерский проект. 28 школ таких мы уже сделали", — сказал глава Кузбасса.

Подводя итоги встречи, Андрей Турчак отметил, предложения глав регионов могут войти в программу "Единой России" на выборах в Госдуму.

"Программа сейчас готовится. Безусловно, мы ее готовим, основываясь в том числе на вашей позиции, на мнении регионов. 19 июня на Съезде она будет принята за основу. Наши кандидаты, которые в этот день будут утверждены, поедут в регионы обсуждать ее с жителями, с депутатами регионального, муниципального уровня, с общественниками. Нам бы хотелось к концу августа сверстать программу с опорой на региональное мнение, чтобы она по праву называлась Народной программой. В августе мы планируем утвердить ее в окончательной редакции", — заключил Турчак.