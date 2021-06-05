Финансовый гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года

Вадим Карасев

Финансовая сторона жизни почти всегда стоит на самом первом месте. Считается, что без денег нет ни счастья, ни спокойствия. Отчасти это верно, поэтому старайтесь следовать советам астрологов на эту неделю.

Первое, на что обращают внимание эксперты, это повышенная утомляемость, которую испытают на себе многие из нас — у кого-то она будет без причины, у кого-то — из-за большой нагрузки. Медитации для хорошего сна помогут лучше восстанавливаться за ночь и на следующее утро идти на работу или заниматься финансовыми делами на свежую голову.

Овен

У Овнов ожидается финансовый взлет. Долгожданное удачное время начнется только 11 июня, когда их планета Марс перейдет в Знак Льва. До этого дня будет все еще актуален коридор затмений, поэтому лучше не рисковать и быть тише воды и ниже травы. Также стоит помнить обо всех десяти типах энергетических вампиров, которые будут активны и голодны до энергии окружающих. Как было сказано выше, на этой неделе усталость будет главным нашим врагом, так что энергетические вампиры дадут о себе знать уже с первых минут понедельника.

Телец

Самый главный совет для Тельцов — нужно доверять своему внутреннему голосу. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, какие шесть вещей должны произойти, когда мы начинаем это делать. Тельцам лучше не просить никого о помощи. Можно держаться поближе к тем, кто оказывает психологическую поддержку. Такие люди в период с 7 по 13 число на вес золота, особенно в день солнечного затмения 10 июня. Еще Тельцам нужно помнить, что приятные жизненные изменения всегда начинаются с малого. Быстрых результатов в финансовой сфере ждать не стоит.

Близнецы

Близнецам астрологи настоятельно советуют пользоваться денежными приметами на каждый день. Так можно будет привлечь удачу, с которой у людей данного Знака будут небольшие проблемы. Самые плодотворные дни недели, по мнению экспертов, — 8 и 11 июня. В эти дни можно ждать больших успехов на всех фронтах. Работа пойдет в гору, находить общий язык с людьми будет гораздо проще. В конце недели можно совершать важные покупки, отправляться в путешествия. Можно потратить часть денег на себя.

Рак

Ракам помимо здорового сна усилить биополе поможет энергетически полезная еда. Этим людям стоит заботиться о своем самочувствии и настроении как можно лучше. Для сохранения денег важно уделить время информационной защите — смене паролей на почте, в социальных сетях и так далее. Деньги любят осторожность, поэтому до затмения не стоит тратиться. После 10 числа можно начать вкладывать деньги в собственное развитие, в получение новых знаний и повышение профессиональных навыков. Вторая половина недели крайне удачна для начала новых дел.

Лев

Львам деньги будут идти в руки, но будет также много тех, кто захочет отобрать у них удачу. Львам стоит остерегаться мошенников, воров, обманщиков. Заговоры и обряды от несправедливости и обмана помогут обойти стороной сомнительные сделки и по-иному взглянуть на ситуацию. Людям данного Знака стоит быть миротворцами, а не зачинщиками беспорядков. Крайне важно проявлять заботу о коллегах, о близких людях. Если они попросят помочь им финансово, лучше не отказывать, но помнить, что у денежной помощи есть свой предел.

Дева

У Дев денежные успехи напрямую будут зависеть от их внутреннего состояния. Астрологи советуют им пользоваться пятью духовными законами, которые меняют судьбу к лучшему. Важно жить по правилам и соблюдать все возможные законы. Нарушения повлекут за собой большие убытки. Что касается прибыли, то больше всего денег смогут получить на этой неделе те Девы, которые заняты в сфере продаж. Также астрологи советуют избавляться от долгов. Звездам это понравится, и они пошлют за это дополнительную удачу представителям данного Знака.

Весы

Весам можно смело заниматься шопингом, но стоит помнить, что покупка покупке рознь. Стоит избегать шести приобретений, которые приносят в дом нищету. Также эксперты не советуют Весам давать кому-то деньги в долг. Это может привести к новым проблемам. С 7 по 13 число деньги любят порядок и счет. Вообще, данный период не про убытки и прибыль, а про поиски себя. Многим Весам в голову придут очень важные и интересные идеи. Другие люди этого Знака смогут найти работу мечты или познакомиться с кем-то важным.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе придется совершать вынужденные покупки. Самые лучшие талисманы для шопинга помогут не потратить лишнего. В целом неделя удачна и для работы, особенно если она связана с постоянным общением. Для людей данного Знака будет действовать одно важное правило: хочешь что-то сделать хорошо — сделай это сам. Это крайне важно, потому что только сами Скорпионы знают, что им нужно и как это нужно сделать. Делегирование полномочий и обязанностей приведет к финансовому коллапсу и новым неурядицам.

Стрелец

Деньги любят тишину, поэтому Стрельца лучше не распространяться о своих грандиозных планах. Конечно, хочется похвалиться перед друзьями или коллегами, но лучше этого не делать. В первой половине недели лучше пользоваться финансовыми талисманами. Коридор затмений будет очень сильно воздействовать на людей данного Знака. Деньги лучше не инвестировать никуда вовсе, а вот время можно инвестировать в новые проекты. Можно попробовать найти себе новое занятие, увлечение. Велика вероятность того, что в будущем оно начнет приносить хороший доход.

Козерог

У Козерогов удача будет то приходить, то уходить, причем распознать такие моменты заранее будет практически невозможно. Короткие заговоры на успех помогут с более высокой вероятностью начинать или завершать важные проекты и дела. Что касается непосредственно денег, то их можно класть в банк и лучше носить с собой на карте, а не наличными. На работе и в бизнесе стоит проявлять сопереживание к своим клиентам. Так они проникнутся к Козерогам уважением и в будущем принесут им больше денег.

Водолей

У Водолеев на этой неделе очень сильно ослабнет интуиция, которая нередко помогает им принимать решения, связанные с работой и деньгами. Простая медитация поможет вернуть шестое чувство в норму. В делах лучше практиковать исключительно рациональный подход. Так можно будет сократить расходы и приумножить доходы. Ночные светила поспособствуют разрешению конфликтов на работе и в бизнесе. Это тоже хорошая новость для всех, кто хочет повысить количество зарабатываемых денег.

Рыбы

Рыбам на этой неделе повезет с работой и финансами. Они смогут найти способ заработка, который их полностью удовлетворит. Полезно будет обратить внимание на три способа повышения дохода и избавления от бедности. Пришло время действовать, поэтому Рыбам лучше бороться с прокрастинацией и ленью. В бизнесе им потребуется толика хладнокровия и расчетливости. Каждый свой шаг Рыбам стоит просчитывать максимально осторожно. Текущее положение планет можно назвать благоприятным для покупок.