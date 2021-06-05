Гендиректор "Росатома" рассказал участникам конкурса "Большая перемена" о детской мечте

Вадим Карасев

В рамках юношеской секции "ПМЭФ Юниор" Петербургского международного экономического форума генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев встретился с участниками Всероссийского конкурса "Большая перемена", проекта платформы "Россия — страна возможностей".

Он рассказал школьникам о своей детской мечте, увлечением физикой и трудовом пути, что в жизни и работе он придерживается трех правил: стараться всегда сделать больше ожидаемого результата, делиться тем, что есть у тебя, и ничего не бояться.

"Я всегда недоволен собой и всегда провожу самоанализ — мне все время кажется, что я не успел что-то сделать или нужно было сделать что-то еще. Это служит постоянным внутренним толчком вперед, — рассказал Алексей Лихачев. — Еще один очень важный принцип — не жадничать. Если ты не можешь отдать вещь, значит, уже не ты ей владеешь, а она тобой. И, конечно же, не стоит бояться, потому что главный наш сдерживающий фактор — это страх, и нужно уметь через него переступать", — заявил он.

Глава "Росатома" добавил, что в детстве мечтал стать милиционером, рассказал об активной комсомольской молодости и том, как продолжил дело своего отца. Он акцентировал внимание слушателей, что всю жизнь обстоятельства подталкивали его к новым знаниям.

"Мой папа был инженером и работал в Министерстве среднего машиностроения. Возможно, что именно в этой инженерной среде меня захватила физика, и таким образом я получил высшее образование по специальности "радиофизика и электроника". Затем я понял, что мне не хватает экономических знаний, и этого "голода" мне хватило, чтобы закончить экономический факультет, а также защитить кандидатскую и докторскую диссертацию. Всю жизнь обстоятельства меня подталкивали к новым знаниям, вызовам. Мне нужно было что-то читать, учить и всерьез предлагать какие-то новые решения, которые невозможно найти в книжках", — подчеркнул Лихачев.

Организаторами "ПМЭФ Юниор" выступают Всероссийский конкурс "Большая перемена", Федеральное агентство по делам молодежи, фонд "Росконгресс", фонд "Контент".

Всероссийский конкурс для школьников "Большая перемена" –— проект президентской платформы "Россия — страна возможностей". Конкурс реализуется в рамках национального проекта "Образование". Регистрация участников открыта на сайте bolshayaperemena.online. Организаторами конкурса выступают АНО "Россия — страна возможностей", ФГБУ "Роспатриотцентр" и Российское движение школьников.

