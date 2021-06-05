Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года

Вадим Карасев

Гороскоп на неделю поможет вам пережить любые неприятности с минимальным ущербом. Также астрологи рассказали, где вы сможете найти удачу и как ее удержать рядом с собой.

Старайтесь не программировать себя на поражение, потому что на этой неделе 10 числа будет затмение. Все наши страхи в этот день могут стать явью, испортив остаток недели. Боритесь с токсичными настройками и не позволяйте окружающим людям заражать вас своей неуверенностью. Астрологи советуют общаться только с теми, кто позитивен и лишен недовольства жизнью.

Овен

У Овнов перед затмением могут всплыть старые обиды и негативные эмоции. Вселенная так будет проверять их на прочность. Если не поддаваться этому соблазну, жизнь продолжит течь в прежнем темпе и направлении, так что затмение не будет никак влиять на людей этого Знака. Позитивные мысли помогут изменить судьбу. Есть пять главных признаков, указывающих на то, что это произойдет очень скоро. Овнам стоит оставаться в состоянии ожидания чуда и верить в то, что все хорошее исходит изнутри нас. Овны — одни из самых успешных людей на этой неделе.

Телец

Тельцам стоит временно приостановить дальние поездки. Всем, кто постоянно работает за рулем и перемещается по городу или между городами, стоит быть осторожными и крайне внимательными. Что касается амурной сферы, то многим Тельцам, находящимся в отношениях, удастся перевести их на новый уровень. Если это будет брак, то лучше не торопиться, а сначала проверить совместимость. Одиноким Тельцам судьба подарит возможность познакомиться с кем-то новым. Это отличное время для флирта.

Близнецы

С 7 по 10 июня Близнецов могут ожидать неурядицы в работе и бизнесе, но они не перейдут в серьезные проблемы, если Близнецы смогут вовремя среагировать. Если ничего не предпринимать, это может привести к финансовому коллапсу. На этой неделе сила энергетики Близнецов резко упадет, но повысить ее вновь помогут пять эффективных способов. Этим людям стоит направить вектор мыслей в русло работы и домашних дел. Отдых будет тоже играть не последнюю роль, поэтому о нем забывать нельзя.

Рак

У Раков начинается время, когда успех в любви или в делах будет зависеть от наличия важных знакомств. Чтобы познакомиться с нужным человеком, можно воспользоваться тремя методиками расположения его к себе. С товарищами, коллегами и друзьями нужно общаться открыто и без негатива. В противном случае дружба может превратиться во вражду. Урегулирование разногласий — самая главная задача Раков на текущий момент. Со стороны родственников и второй половинки ожидается небольшое давление. Ситуация может накалиться.

Лев

У Львов начинается период глобальных изменений в жизни. Какими они будут, сказать точно нельзя. Но многие из них будут позитивными, хоть на первый взгляд и будет казаться иначе. О приближении изменений скажут семь особых признаков. Искренность — это самое мощное оружие Львов в борьбе за место под Солнцем в любви и в бизнесе. Важно говорить людям правду, чтобы они начали доверять. Также неделя может быть насыщена тревожными мыслями. Это последствия коридора затмений. К выходным все полностью восстановится и вернется на круги своя.

Дева

Девам необходимо научиться распознавать людей с плохой энергетикой, ведь именно они станут главным источником опасности в период с 7 по 13 июня. Особенно актуальным это станет в затмение. С 11 июня у Дев начнется очень благоприятное время, так как Марс улучшит свое положение, даровав людям уверенность. Звезды и планеты наделят Дев отличной памятью, интуицией, но лишат сострадания. Их знакомые и друзья могут захотеть отстраниться на время. Не нужно держать близких людей на коротком поводке. Это опасно.

Весы

У Весов начинается время, когда хорошо проходит любое обучение. Можно попробовать перенять восточные мудрости, которые помогут понять жизнь и набраться опыта, стать лучшей версией себя без допущения ошибок. Астрологи сообщают, что для людей данного Знака начинается период внутренних изменений. Не исключено, что Весы к концу этой недели станут другими людьми, с иными взглядами на мир и на все происходящее вокруг. Астрологи советуют заниматься духовными практиками и прислушиваться к советам старших поколений.

Скорпион

Скорпионы относятся к самым ревнивым Знакам Зодиака, а солнечное затмение, как известно, пробуждает в людях все самое плохое и токсичное. Скорпионам стоит держать себя в руках и не критиковать близких людей, не ревновать и не ограничивать их ни в чем. Так можно заставить их отстраниться. Астрологи советуют Скорпионам заняться тем, что они долго откладывали. Можно попробовать переделать то, что не получилось ранее. В любом случае, сидеть без дела сейчас равносильно капитуляции. Нужно бороться за место под солнцем.

Стрелец

Стрельцам необходимо взять свою жизнь под собственный контроль, чтобы стать счастливее и успешнее. В этом им помогут четыре действенные установки. Важно помнить о том, что только мы сами ответственны за свое счастье или несчастье. Можно сбрасывать ответственность на других, но долго это не продлится. Окружающие люди потеряют уважение и стремление помогать, работать в команде. На данном этапе Стрельцам необходимо действовать. Все люди будут ослаблены коридором затмений, но не Стрельцы.

Козерог

Козерогам нужно перестать корить себя за прошлые ошибки и недочеты. Это может привести к непоправимым последствиям и самосглазу. Не исключено, что на этой неделе произойдет что-то очень важное, судьбоносное. Козероги смогут превзойти сами себя в работе и успеть сделать все запланированное. На выходных полезно будет сменить обстановку, заняться шопингом. Это поможет забыть о невзгодах и настроиться на позитивную волну перед началом новой недели. Стоит быть расторопнее, динамичнее. Лень и уныние до добра не доведут.

Водолей

Водолеям астрологи настоятельно советуют побыть в уединении на этой неделе. Окружающие люди будут только мешать саморазвитию и решению различных проблем на работе и дома. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, в чем польза одиночества. Также Водолеям не стоит гневить судьбу, бросаясь фразами типа «мне не везет». Наоборот, сейчас стоит вспомнить что-то хорошее и поблагодарить мироздание за это. Звезды и планеты в довольно противоречивом положении, так что людям данного Знака лучше следить за тем, что они говорят.

Рыбы

Рыбам стоит заняться решением проблем в любви, в отношениях. Нужно научиться доверять близкому человеку. Вторая половинка может дать очень важный совет представителям данного Знака Зодиака. Близкие люди помогут Рыбам отделить важное от напускного, хорошее от плохого. Их советы нельзя игнорировать. На выходных отличным выбором станет романтический отдых, смена обстановки. На этой неделе можно заниматься ремонтом, делать генеральную уборку. Это поможет перезагрузить сознание.