Кабмин не планирует входить в консорциум операторов связи по 5G

Алексей Вольцев

12:52 Автор: Виктория Карташева

Источник: ТАСС

Правительство не планирует входить в консорциум операторов связи по 5G. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передаёт ТАСС.

«Правительство не должно конкурировать с бизнесом. Зачем оно будет входить в консорциум (операторов)? Мы же не будем оказывать гражданам услуги связи», — отметил Чернышенко.

По его словам, операторы хотят объединиться, чтобы совместно разрабатывать диапазоны для 5G в России. Однако окончательных решений пока не принято. Государство обязано обеспечить равные возможности для всех участников рынка, подчеркнул Чернышенко.

Минцифры может ограничить использование иностранных базовых станций LTE

Он также заявил, что вопрос выделения частот операторам для создания национальной сети 5G будет решать Государственная комиссия по радиочастотам. Их спектр уже определён Так, ранее кабмин утвердил использование радиочастот 24 ГГц. Планируется также высвободить частотный ресурс в диапазоне 700 МГц.

«Есть планы о распределении частот в диапазоне 4800-4990 МГц, он не совпадает, конечно, с золотым диапазоном, который принят, например, в Европе и Америке, но при этом он используется в Китае, Японии, например, и Россия вполне может его использовать», — сообщил Чернышенко.

Он подчеркнул, что основным вопросом в развитии связи пятого поколения в России является технологический суверенитет. Для этого в стране должно быть создано собственное оборудование, поскольку технологии 5G активно используются для интернета вещей.

ФАС одобрила заключение соглашения о создании сетей 5G

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации 3 ноября заявил, что к 2024 году Россия наладит производство оборудования для 5G. По его словам, всё оборудование для создания сетей пятого поколения будет отечественного производства.

При этом, отмечается, что российским операторам связи до сих пор не выделили необходимые для развития 5G частоты. В том числе речь идёт о «золотом» диапазоне 3,4-3,8 ГГц, который считают наиболее оптимальным для покрытия сетями 5G городов. Сейчас их используют только силовые ведомства и спецсвязь.

В апреле Минкомсвязь согласилась с аргументами операторов о необходимости использовать так называемый золотой диапазон 3,4-3,8 ГГц для развёртывания 5G в России. При этом в ведомстве заявили, что высвободить можно будет лишь 40-80 МГц, в зависимости от места использования этих частот. В связи с этим операторов призвали не ограничиваться одним этим диапазоном.

Эксперты, в свою очередь, заявляют, что без «золотого» диапазона развитие сетей 5G в России и их массовое внедрение в целом находится под вопросом.

142