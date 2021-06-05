Как зарядить воду или предмет силой мысли

Вадим Карасев

Сила человеческого сознания невероятна. Вы можете заряжать различные предметы позитивной энергией, чтобы в будущем эти предметы приносили вам счастье и удачу.

Для того, чтобы заряжать предметы, вам самим необходимо зарядиться позитивом. В этом вам помогут четыре энергетические практики. Если вы лишены сил и оптимизма, лучше не приступать к зарядке предметов.

Зачем нужно заряжать различные предметы

Заряженный предмет становиться счастливым талисманом. Когда мы заряжаем предмет своей энергией, он излучает ее. Этот предмет настроен на нашу волну, поэтому рядом с ним мы становимся счастливее, сильнее и лучше. В трудные минуты он снабжает нас уверенностью, силой воли, дает энергию, которой так сильно не хватает.

Заряженный предмет, еда или вода также усиливает внутренние вибрации. Самой большой природной силой обладает чистая вода, так как в ней нет негативных примесей. Ее зарядить проще всего. Заряженная вода дает огромный прирост энергии и позволяет быстрее достигать или эффективнее сохранять состояние потока. Еще она укрепляет здоровье.

Заряженную воду можно добавлять по каплям в обычную. Ею можно умываться, ее можно распылять по дому.

Как зарядить воду или любой предмет

В этом вам поможет сила мысли. Расположите предмет или емкость с водой рядом с собой. Закройте глаза и постарайтесь максимально расслабиться. Для этого можете воспользоваться медитациями на снятие стресса. После этого нужно коснуться предмета или емкости, а потом представить себе, как энергия вашего тела медленно перетекает туда. Если вы почувствуете легкую теплоту в руках, значит, вы все делаете правильно. Процесс должен занимать от 5 до 10 минут.

Огромную важность играют ваши текущие эмоции и состояние. Зарядкой талисманов, предметов, воды нужно заниматься в состоянии спокойствия, доброты. Вы должны быть лишены негативных эмоций, иначе они передадутся предмету, что сделает из него анти-оберег, излучающий отрицательные волны.

Вам необходимо представить, как ваши добрые мысли и сила вашей души передается предмету. Вы словно берете частичку себя и помещаете ее в предмет, давая ему жизнь и силу. Примерно на этом принципе работает освящение воды в храмах. Церковнослужители всей душой верят в то, что Господь помогает им сделать воду святой. Их уверенность непоколебима и абсолютна. Именно поэтому святая вода обладает такими чудотворными свойствами и не портится месяцами.

Зарядка предметов также может происходить посредством зарядки от тех предметов, которые были заряжены ранее. Например, если у вас есть камень-талисман, вы можете его положить в воду, чтобы ускорить процесс ее преображения. Самые лучшие минералы для зарядки воды — белый кварц, розовый кварц, жемчуг, аметист. Вместо минералов можно использовать серебро.

Есть также тибетские методы зарядки предметов положительной энергией. Они заключаются в воздействии на предмет звуком. Если у вас есть поющие чаши, то можно воздействовать на предмет их звуком. Если таких чаш нет, можно просто включить музыку тибетских чаш и положить предмет рядом с источником звука. В сочетании с описанным выше методом зарядки эффект будет еще более мощным.



