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Ким Кардашьян раскрыла причину развода с Канье: «Чувствую себя чертовой неудачницей, это уже третий брак»

Слухи о том, что Ким Кардашьян (Kim Kardashian) разводится с Канье Уэстом (Kanye West) долгое время оставались лишь неподтвержденными сплетнями из интернета, однако, паре все-таки пришлось раскрыть секрет своих взаимоотношений и показать истинные чувства. Во время съемок семейного шоу семейства Кардашьян «KUWTK» Ким вместе со своими сестрами улетела отдыхать на озеро Тахо и сняла маску холодной и бесчувственной селебрити. Она разрыдалась прямо перед камерами и призналась, что развод — это не фикция прессы и переживать его становится все тяжелее и тяжелее.

«Честно говоря, у меня уже не осталось на это сил. Он заслуживает кого-то, кто будет поддерживать каждый его шаг. Будет следовать за ним повсюду и переедет в Вайоминг. Я не могу этого делать», — рассказала она о причине недомолвок с супругом. Любители передачи Кардашьян уверяют, что Ким больше переживает из-за репутации «разведенки», а не из-за душевного состояния Канье. Об этом свидетельствует ее небольшой комментарий: «Я чувствую себя чертовой неудачницей, это уже третий брак… Но я хочу быть счастливой. Я просто хочу закрыться в своей комнате и никогда не выходить».

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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