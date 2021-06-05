Компания Microsoft анонсирует новую версию Windows

Влада Некрасова

Компания Microsoft анонсирует новую версию Windows 24 июня, пишет агентство Bloomberg.Предполагают, что новое программное обеспечение включит в себя изменения в дизайне интерфейса, дополнительные возможности для создателей и разработчиков через Windows app store, а также способы более легкого построения связей между пользователями и сообществами.Сначала ПО будет распространено среди тестеров Windows, которые подписываются на тестирование новых продуктов после презентации.Известно, что официальный выход новой версии Windows запланирован на осень.15 апреля США ввели санкции против РФ за вмешательство в американские выборы, хакерскую атаку SolarWinds и выплату "наградных" боевикам в Афганистане за убийство американских военных.Согласно решению Минфина США, финучреждениям страны с 14 июня запрещено участвовать в первичном рынке рублевых и нерублевых облигаций, выпущенных Центральным Банком РФ, Фондом национального благосостояния или Министерством финансов РФ, выдавать им ссуды в рублях или другой валюте (в перспективе санкции могут быть расширены на суверенный долг России).14 декабря хакеры атаковали сети нескольких государственных структур США. Пробные атаки могли начаться еще весной, но из-за пандемии коронавируса оставались незамеченными.