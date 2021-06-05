"Красивый мужчина получился": Елена Ваенга удивила фанатов, выступив с густой бородой на лице

Вадим Карасев

44-летняя Елена Ваенга накануне выступила в шоу Первого канала "Три аккорда". Звезда появилась на сцене с бородой на лице.

В четвертом выпуске шестого сезона программы Елена Ваенга исполнила популярную песню Михаила Круга "Золотые купола".



При этом артистка удивила поклонников, выйдя на сцену в мужском образе. Звезда выступила в образе батюшки с бородой на лице.

"Какой красивый мужчина получился из Ваенги!", "Ну Ваенга удивила, я даже не узнала, думала, батюшка поет, до слез довела меня, молодец, еще так загримировать", "Ваенга не на ту программу пришла, надо было в "Точь-в-точь", смотреть тяжело на лицо Елены", "Ну и при чем здесь образ монаха? Ваенга восхитительна!", "Попы, шансон, церквушки. Аж скрепы свело", "Это ужас!!! Переодеться в мужчину, это жах!", "Я считаю, нельзя переодеваться певице в костюм монаха", "Ну зачем она рядится в мужиков? Голос женский и весь прочий комплект. Мне не нравится....", — пишут пользователи Сети.

Жюри шоу "Три аккорда", в составе которого находились Михаил Шуфутинский, Любовь Успенская, Александр Розенбаум и Александр Новиков, высоко оценили выступление Елены Ваенги — певица забрала четырех тузов.



"Спасибо всем, кто понял, о чем я и зачем я... Спасибо", — поблагодарила впоследствии Елена Ваенга своих поклонников в инстаграме.

Как писал NEWSTES, Елена Ваенга продает квартиру в центре Петербурга, чтобы рассчитаться с долгами.