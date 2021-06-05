Ксения Собчак, Алсу, Настя Ивлеева, Дима Билан, Полина Гагарина, Моргенштерн и все-все-все на "Премии Муз-ТВ"

Вадим Карасев

4 июня в Москве отгремела "Премия Муз-ТВ" — пожалуй, самое крупное светско-развлекательное мероприятие в России за последние два года. На красной дорожке собралось множество звезд: от ветеранов отечественного шоу-бизнеса — Ксении Собчак, Алсу, Тимати и Филиппа Киркорова — до кумиров тиктокеров — Насти Ивлеевой, Дани Милохина и Клавы Коки. Кто получил награды и чем запомнилось шоу, расскажем позже, а пока — репортаж с красной дорожки!

Что эта премия телеканала "Муз-ТВ" получится масштабной и соберет все сливки российского шоу-бизнеса, было понятно сразу: в прошлом году из-за коронавируса премию отменили, поэтому в этом решили наверстывать упущенное и праздновать сразу за два года. В итоге традиционная церемония получила громкое название "Премия Муз-ТВ 20/21. Начало Света" и выбрала своей миссией "дать начало свету в виде шоу мирового уровня после длительного затишья".





Ксения Собчак





Настя Ивлеева





Яна Рудковская





Светлана Лобода





Полина Гагарина





Кристина Орбакайте





Ольга Бузова





Ида Галич

К участию привлекли звезд из самых разных областей, чтобы охватить все целевые аудитории разом: старую гвардию (и речь не о возрасте, а о длительном творческом пути) представляли Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Наташа Королева и группа "Руки Вверх!"; светскую тусовку — Ксения Собчак, Яна Рудковская (которых, конечно, можно записать в несколько категорий сразу) и Наталья Давыдова; поп-звезд — Светлана Лобода, Дима Билан, Нюша и Полина Гагарина; блогеров и тиктокеров — Настя Ивлеева, Ида Галич, Мария Миногарова, Даня Милохин и другие.





Ксения Собчак





Настя Ивлеева





Полина Гагарина





Светлана Лобода





Дима Билан и Яна Рудковская





Ольга Бузова

Красная дорожка у "Мегаспорта" растянулась на несколько часов, и на ней случилось сразу несколько микрособытий. Во-первых, как пара дебютировали звезды Lillte Big Илья Прусикин и Софья Таюрская: если еще несколько недель назад они скрывали свой роман и, появляясь вместе перед камерами, держались исключительно как коллеги, то теперь, после откровенного интервью Софьи, смысла прятаться больше нет — можно держаться за ручки и даже целоваться.





Илья Прусикин и Софья Таюрская (Little Big)





Такого же поведения могли ожидать поклонники шоу "Холостяк" от Тимати и Катерины Сафаровой, которую 37-летний рэпер выбрал в финале проекта ("она настоящая"). Однако на дорожке пара вела себя сдержанно, не демонстрируя никаких нежных чувств публично. В этом романе все и так сомневаются, называя его хайпом ради рейтингов и лайков, и этот первый совместный светский выход не убедил скептиков в искренности отношений Тимура и Кати.





Катерина Сафарова и Тимати





А вот Алсу в свои спутники на премию выбрала младшую дочь Микеллу, или уже уместнее будет сказать, что это Микелла на мероприятие взяла с собой свою маму: 13-летняя девочка, прославившаяся после участия в шоу "Голос. Дети" (скандального), продолжает штурмовать сцену — недавно выпустила клип и приняла участие в фестивале "Детская Новая волна", — и теперь позирует на красных дорожках наравне с признанными артистами.

Вместе с мамой пришла Наташа Королева (хотя после прошлогоднего семейного скандала многие, наверное, хотели увидеть рядом с ней мужа Тарзана). Певица призналась, что болеть будет за Светлану Лободу.

Вместе с дочерью Симбой в этот вечер на публике появилась Нюша, причем наряды у обеих были подобраны в одной гамме: насыщенный розовый — у мамы, нежно-розовый — у дочки.





Нюша с дочерью

Оттенки розового вообще преобладали на премии в этом году: кто-то, как та же Нюша или Яна Рудковская, сделали ставку на тотал-лук в этом цвете, кто-то, как Ксения Собчак и Даня Милохин, ограничились розовым акцентом в образе.

На нарядах последних остановимся поподробнее. На "Премию Муз-Тв", как известно, принято одеваться броско и экстравагантно, балансируя на грани между допустимым эпатажем и образами в стиле "так плохо, что даже хорошо". Следуя этим неписаным правилам дресс-кода, звезды из года в год демонстрируют на красной дорожке полет фантазии: и "голые" платья, и блестящие, и даже горящие — за 18 лет существования премии чего только не было, и, в общем-то, удивить публику уже сложно. Но некоторые попытались. Так, Ксения Собчак и ее стилисты для церемонии выбрали платье, имитирующее то ли комбинацию, то ли обнаженное тело.

По тому же пути пошла и Клава Кока, наряд которой издалека можно было принять за... отсутствие наряда.





Клава Кока

Впрочем, Собчак, как и положено ведущей шоу (одной из — среди других ведущих церемонии были Настя Ивлеева, Александр Ревва и Дмитрий Нагиев), за вечер сменила несколько нарядов.

Но всех переплюнул самый популярный тиктокер России Даня Милохин, выбравший дуальный костюм: с правой стороны это было игривое розовое платье, с левой — строгий мужской костюм. Идея, в общем-то, не новая, и в мировой практике сценических выходов подобного было немало, но не можем не похвалить молодого человека за, ммм, последовательную борьбу с гендерными стереотипами в моде.

Даня постарался продумать все: не только прическа была также "поделена" на две части, женскую и мужскую, но и обувь для каждой части своего наряда он выбрал соответствующую, поэтому на одной его ноге была туфелька, на другой — ботинок. Психологию своей "героини" Милохин тоже учел и представил ее журналистам как свою сестру Даниэллу.

Однако до конца следовать стереотипам о "мужском" и "женском" Милохин не стал, поэтому волосы на кокетливо выставляемой ножке все же остались. В общем, кажется, звание квир-иконы медленно, но верно переходит от Филиппа Киркорова к Милохину.





Даня Милохин

Запоминающимся стало прибытие и главного "хайпожора" тусовки Моргенштерна: рэпер появился на дорожке в медицинской коляске. Однако на этот раз никакого розыгрыша: артист на днях попал в больницу из-за проблем с почками, поэтому пока вынужден передвигаться вот таким образом. В больницу, к слову, Моргенштерн отправился сразу из зала суда, где ему вынесли приговор по делу о пропаганде наркотиков в клипах, оштрафовав на 100 тысяч рублей.





Моргенштерн





Все эти треволнения никак не сказались на хорошем настроении артиста, который демонстрировал боевой дух:

Всех исколесим!

— заявил он журналистам.

Ну а позже, уже в зале во время церемонии, лихо отплясывал, подпевая Славе Марлоу.

Кто забрал награды — расскажем чуть позже, а пока — рассмотрим образы гостей!





Кристина Орбакайте





Нюша с дочерью





Наталья Давыдова





Филипп Киркоров и Дава





Ида Галич





Сергей Лазарев





Дима Билан





Яна Рудковская





Виктория Дайнеко





Александр Ревва





Мария Миногарова





Алла Михеева





Zivert





Михаил Галустян





Настасья Самбурская