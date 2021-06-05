Любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года

Вадим Карасев

Найти свою любовь, обрести взаимопонимание с близкими и не упустить счастье помогут своевременные советы астрологов. В любовном гороскопе на очередную неделю июня Знаки Зодиака найдут ценные подсказки, с помощью которых получится достичь гармонии в любви.

Эта неделя июня будет довольно сложной по энергетике, поэтому многим Знакам Зодиака потребуется поддержка. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют искать ее среди близких людей, а одиноким сердцам — открыть сердце навстречу светлому чувству.

Овен

Овнам найти гармонию в любви будет сложно из-за перепадов настроения. На этой неделе возможны обиды, разногласия по пустякам и неумение приходить к компромиссным решениям. Астрологи рекомендуют привести чувства к равновесию, чтобы счастье не прошло мимо.

Телец

У Тельцов наступает отличная возможность наладить личную жизнь. Астрологи рекомендуют не торопиться с серьезными признаниями и предложениями до 23 июня, чтобы энергетика ретроградного Меркурия не помешала планам.

Близнецы

Близнецам на этой неделе потребуется поддержка со стороны близких людей. Астрологи рекомендуют налаживать личные отношения, чтобы излучать уверенность и знать, что тыл надежно прикрыт теми, кто дорог сердцу.

Рак

Ракам астрологи рекомендуют не терять времени даром. Эта неделя подходит как для налаживания отношений, так и для новых знакомств, которые могут стать историей счастливой любви. Шепотки на красоту и привлекательность помогут стать увереннее и привлечь любовь.

Лев

Львов ждут стремительные перемены, и астрологи рекомендуют им не терять бдительности. Не исключено, что из их жизни пропадут некогда близкие люди, однако такое положение дел закономерно: на место устаревшего всегда приходит новое, а значит, не стоит сопротивляться переменам.

Дева

Девам на этой неделе потребуется не только выдержка, но и умение распознавать токсичных личностей. В первом случае сохранять спокойствие важно для сохранения гармоничных отношений, а во втором — чтобы избежать знакомств с энергетическими вампирами.

Весы

Весам на этой неделе астрологи советуют начать путь к счастливой жизни, прислушиваясь к советам мудрых людей. Обрести гармонию в отношениях или найти свою половинку помогут и духовные практики, позволяющие достичь гармонии с собой и окружающим миром.

Скорпион

На этой неделе Скорпионам важно отказаться от разрушительных эмоций, особенно от ревности и необоснованных обид. Эти эмоции будут мешать счастливой жизни и взаимной любви. Найти вторую половинку одинокие сердца смогут, если перестанут сомневаться в себе.

Стрелец

Стрельцам астрологи напоминают о том, что счастье придет в жизнь, когда они сами будут к этому готовы. Привлечь любовь или взаимопонимание в семье получится, если поставить себе цель и идти к ней, не сворачивая.

Козерог

У Козерогов будет возможность наладить личную жизнь, если не лениться и не поддаваться желанию оставить все как есть. Счастье будет на стороне тех, кто ждет чуда и не опускает рук. Астрологи рекомендуют обзавестись амулетами, чтобы было проще привлечь любовь.

Водолей

У Водолеев на этой неделе будет не лучшее время для активной работы над отношениями. Астрологи рекомендуют начать неделю с уединения, чтобы определиться с тем, что нужно для счастья. Такая тактика поможет отделить важное от наносного и наладить личную жизнь.

Рыбы

У Рыб на этой неделе появится возможность разрешить разногласия в семье, а одинокие сердца без труда найдут вторую половинку. Рецепт счастья прост — делать то, что ведет к гармонии и отказаться от эмоций, разрушающих любовь и удачу.