Медик рассказал, когда в Италии обсудят отмену обязательного ношения масок

Алексей Вольцев

19:40 Автор: Александр Тараканов

В Италии, несмотря на заметное улучшение ситуации с COVID-19, вопрос об отказе от обязательного ношения защитных масок будет рассматриваться не раньше середины июля, заявил в интервью газете La Repubblica глава Высшего совета здравоохранения (Css) Франко Локателли.

«Понимаю желание людей освободиться от этого предмета, к тому же очень символичного. Но всё надо делать постепенно, сначала на открытом воздухе, так как меньше рисков заразиться, а затем уже перейти к закрытым помещениям», — подчеркнул медик.

По данным субботнего бюллетеня министерства здравоохранения Италии, в стране за сутки было обработано порядка 238 тысяч тестов на COVID-19, выявлено 2436 случаев заражения, что 121 случай меньше, чем днём ранее. Соотношение числа сделанных тестов и количества полученных положительных результатов составило один процент (против 1,1 процентов 4 июня). Больше всего инфицированных COVID-19 выявлено в Ломбардии (436), Кампании (307), Сицилии (234), Лацио (210), Пьемонте (189) и Апулии (161).

В Италии увеличивается количество «белых зон» низкой опасности COVID-19

Количество точно установленных носителей коронавирусной инфекции в Италии сейчас составляет 195 369 (минус 2,41 процента за сутки). С симптомами болезни госпитализированы 5193 человека (минус 5,38 процента). В интенсивной терапии нуждаются 788 тяжелобольных (минус 5,74 процента). Ещё 189 388 бессимптомных больных (минус 2,31 процента) находятся на карантине или в домашней самоизоляции.

За сутки выздоровели и выписались 7200 человека, в то же время скончались 57 инфицированных COVID-19.

Общее количество заразившихся в стране коронавирусом нового типа составляет 4 230 153, включая 126 472 умерших и 3 908 312 выздоровевших.

Il Sole 24 Ore сообщает, что в Италии по состоянию на вечер 5 июня сделано 37 272 104 прививки против COVID-19, число прошедших полный курс иммунизации составляет 12 804 704, что соответствует 21,47 процента населения страны.

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