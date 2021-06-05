Милохин, Собчак, Малиновская: ТОП-8 худших нарядов на премии «Муз-ТВ»

Анастасия Иванова

Премия «МУЗ-ТВ» — одно из главных событий в мире отечественного шоу-бизнеса. Артисты тщательно готовятся к мероприятию, придумывая концепции номеров и репетируя сложные танцы. Казалось бы, их образы на дорожке должны быть просто безупречными. Однако случается и так, что стилисты звезд отдыхают в этот день. Предлагаем тебе взглянуть на подборку худших нарядов премии «Муз-Тв. Начало света».

Ксения Собчак, которая стала ведущей в этом году, появилась в довольно странном наряде. Ксения надела платье, верх которого напоминал купальник. А волосы Собчак казались мокрыми. Образ девушка разбавила сапогами до самых бедер. Кажется, телеведущая запуталась, где находится: на море или в мегаполисе.

Маша Малиновская тоже перепутала хамам в Турции с премией «Муз-тв». Девушка приехала на премию в халате с полотенцем на голове.

Игорь Синяк приехал на «Муз-ТВ» приехал в маленьком черном платье. Настойящий мужчина!

Саша Спилберг предпочла платье-комбинацию. Не слишком ли коротко?

Эксцентричный наряд у Дани Милохина. Тиктокер облачился сразу и в мужские брюки, и в платье принцессы. Антигендарный образ.

Тиктокерша Рената появилась в откровенно-вызывающем наряде, который явно был предназначен для интимной вечеринке. Девушка не постеснялась показать часть своей пышной груди.

Тимур и Катя приехали на премию МУЗ-ТВ на шикарном «Роллс-Ройсе». Оба выбрали для церемонии образы в черном. Тимати — кожаный пиджак, классическую рубашку и брюки. А вот Екатерина подчеркнула не только длинные ноги, но и свою промежность.

Образ Кристины Орбакайте не соответствует возрасту певицы. На груди у девушки красовалась устрашающего вида змея.

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