Модный дайджест: от пляжной коллаборации Ани Лорак до винтажной фотосессии Анжелики Варум

Вадим Карасев

Подводим итоги первой недели лета: Ани Лорак зазывает всех на пляж, Федук стал амбассадором модного бренда, а Анжелика Варум примерила винтажные образы в стиле золотого века Голливуда. Об этом и многом другом рассказываем в нашем дайджесте.

1.Ани Лорак представила коллекцию купальников Calzedonia





Ани Лорак

Бренд Calzedonia на этой неделе представил коллаборацию с певицей Ани Лорак. В линейку вошли разные фасоны, чтобы каждая модница могла найти что-то на свой вкус, но акцент сделан все-таки на ярких принтах и модных в этом сезоне деталях. Пляжный набор из купальника и рубашки сейчас можно выиграть и в конкурсе, который Лорак объявила в своем инстаграме.













2.Levi's запустил кампанию в поддержку женщин #мояизнанка с Ириной Горбачевой и другими звездами

Пожалуй, каждая из нас хоть раз в жизни сталкивалась со стереотипами — и встречи эти не всегда приятны. Бренд Levi's решил привлечь внимание к этой проблеме и на реальных примерах показать, что со стереотипами можно и нужно бороться, ведь они мешают нам проживать собственную жизнь. Героинями кампании стали актриса Ирина Горбачева, стендап-комик Ирина Мягкова и группа "Кис-Кис".





Поучаствовать в проекте может каждая. Для этого в социальных сетях нужно выложить фотографию в вывернутой наизнанку одежде и поделиться своей историей или самым надоевшим стереотипом. Креативные личности могут создать свою цифровую футболку с уникальным принтом на сайте проекта и также поделиться ей в соцсетях.









3.Теннисист Андрей Рублев стал новым послом Bvlgari, а Feduk — амбассадором Ray-Ban

На этой неделе были анонсированы сразу два звездных пополнения: теннисист Андрей Рублев присоединился к семье Bvlgari в качестве посла часов и ювелирных изделий, а певец Feduk стал первым российским амбассадором бренда Ray-Ban.

Рублев уже успел сняться в первой для него кампании — снимки сделаны на московском корте известным российским фотографом Данилом Головкиным. Спортсмен считается одним из самых стабильных теннисистов. В прошлом сезоне Рублев вошел в топ-10 мирового рейтинга и стал 7-й ракеткой мира.





Андрей Рублев





Первая официальная фотосессия в новом статусе есть и у Федука. Напомним, что недавно хип-хоп-исполнитель перешел и в новый семейный статус — он женился на своей давней возлюбленной Саше Новиковой.





Федук





4.Новинки недели: новая коллекция Ulyana Sergeenko с котятами и мерч фестиваля Beat Film Festival

На этой неделе дом моды российского дизайнера Ульяны Сергеенко представил новую летнюю коллекцию demi couture, которая продолжает тему кутюрной коллекции прошлого летнего сезона (там, если помните, всюду встречались очертания котиков). Милых животных можно найти и в новой линейке: в принтах тканей, а также в форме воротников и манжет.





Ulyana Sergeenko





























































На этой неделе стартовал фестиваль документального кино Beat Film Festival, и отправляться на показы можно не только чтобы увидеть классные фильмы, но и за обновками. Совместно с банком "Точка" фестиваль выпустил мерч, посвященный фильмам программы "Больше всех надо" о людях, которые решились сделать что-то первыми.









В основу мерча легли фразы по мотивам высказываний героев этих фильмов: легендарного баскетболиста Майкла Джордана ("Прыгаю выше головы"), пионера французской электроники Лорана Гарнье ("Днем лакей, по ночам диджей"), исследовательницы акул Валери Тейлор ("Проснулся — уже рискнул") и другие. В линейку вошли лонгслив, футболка, шоппер, кепка и даже режиссерский стул. Купить вещи можно в онлайн-магазине банка или в фестивальном центре в кинотеатре "Октябрь".













5.Анжелика Варум снялась в винтажной фотосессии Tegin

Певица Анжелика Варум примерила образ дивы золотого века Голливуда в новой съемке бренда Tegin. Автором черно-белых снимков стала сама дизайнер Светлана Тегин.





Анжелика Варум

На днях мы с Анжеликой Варум рассматривали аксессуары 30-х годов, которые я когда-то привезла из Парижа: шляпы, перчатки, вуали, бабочки. Так родилась идея этой фотосессии,

— поделилась она.

Винтажные вещи сочетали с блузами и брюками из актуальной летней коллекции бренда.













6.Чем заняться на выходных: новые выставки, посвященные моде, в МАММ и детский уикенд в аутлете "Архангельское"

В столице продолжается XII биеннале "Мода и стиль в фотографии" и на этой неделе в "Мультимедиа Арт Музее" открылись сразу четыре новые выставки: "Билл Каннингем. Мода на подиумах и тротуарах", "Эрвин Олаф. Шанхай — Палм-Спрингс", "Кока Рамишвили. Световые машины" и экспозиция "Здесь цель одна — доставить развлеченье", посвященная легендарной ирландской фотостудии Джона Хайнда.





Барбра Стрейзанд. Фото Билла Каннингема

Если на все времени не хватает, то точно стоит заглянуть хотя бы на выставку легендарного американского фотографа Билла Каннингема, которая включает 150 снимков. На них запечатлена не только хроника пяти десятилетий элитарной и уличной моды — на снимках можно проследить и то, как менялась жизнь Нью-Йорка.





1 июня отмечался Международный день защиты детей. В честь этого в аутлете "Архангельское" 5 и 6 июня пройдет детский уикенд. Главная площадь станет ареной цирка, где маленьких гостей и их родителей будут ждать пантомима, жонглеры, шоу мыльных пузырей, фотозона с воздушными шарами и много других развлечений. Ну а родителей дополнительно привлекают специальными скидками в бутиках и DJ-сетами.



