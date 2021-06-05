Моргенштерн устроил скандал, Ивлеева и Элджей развеяли слухи о проблемах в браке: как прошла "Премия Муз-ТВ"

Вадим Карасев

4 июня в Москве с размахом прошла премия телеканала "Муз-ТВ", на которой, изгололодавшись за два года коронавирусных ограничений, собрались все звезды отечественного шоу-бизнеса. О громких событиях с красной дорожки мы уже рассказывали, теперь — о победителях премии и самых ярких моментах шоу.

Сначала еще раз напомним, кто был среди гостей и участников церемонии: Светлана Лобода, Тимати, Алсу, Ольга Бузова, группа Little Big, Яна Рудковская, Дима Билан, Полина Гагарина, Даня Милохин, Зара, Егор Крид, Клава Кока, Анна Седокова, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров — и это мы не приблизились даже к половине списка знаменитых персон, посетивших вчера премию!





Настя Ивлеева

Ведущими вечера стали Ксения Собчак, Настя Ивлеева, Дмитрий Нагиев и Александр Ревва — они несколько часов развлекали публику и сглаживали неизбежные неловкие моменты. Впрочем, даже их чувства юмора и закалки не хватило, чтобы в финале вечера успокоить разбушевашегося Моргенштерна. Дело в том, что рэпер остался недоволен тем, что победа в номинации "Артист года" досталась не ему, а Артуру Пирожкову — альтер-эго Александра Реввы. Это настолько возмутило Моргенштерна, что он вскочил с медицинской коляски, на которой прибыл на премию — из-за перенесенной на днях операции на почке, — и выбежал на сцену. Дальше началась нецензурная брань, изредка прерываемая осмысленными предложениями. Суть месседжа сводилась к следующему:

"Муз-ТВ", вы же честная премия, да? Почему у вас побеждает ваш же ведущий? Я пришел сюда за правдой!

Ведущие пытались успокоить обиженного артиста (Александр Ревва от греха подальше удалился и больше на сцене так и не появился в этот вечер), но тот призвал пересмотреть результаты голосования, затем попросил проголосовать зал прямо сейчас — криками и аплодисментами. Ксения Собчак в свою очередь предложила Моргенштерну сдать тест на наркотики (за пропаганду которых в клипах Моргенштерна, к слову, на днях оштрафовали на 100 тыся рублей). Перепалка Моргенштерна с ведущими в итоге ни к чему не привела, и он, так и не отняв награду у Реввы, удалился. Позже в инстаграме рэпер выкатил пост, подытожив свое отношение к происходящему:

Настоящая победа не измеряется в бессмысленных железках. Из всей этой скучной премии люди запомнят только меня. Это и есть победа.

Действительно, сегодня Моргенштерн во всех СМИ, и сам же телеканал "Муз ТВ" охотно рассказывает о поведении рэпера, так что, возможно, скандал был просто тщательно срежиссирован.





Моргенштерн

Больше на сцене в этот вечер никто не ругался, напротив, было множество милых моментов. Например, для поклонников пары Насти Ивлеевой и Элджея. В последнее время фанаты переживали, что у их любимцев не все гладко: звезды нигде не появлялись вместе, начались слухи о расставании и разводе... На премии эти слухи были развеяны: нет, никаких публичных заявлений не было, но в один из моментов Ивлеева спустилась в зал и присела на колени мужу, который тут же расплылся в довольной улыбке. Пара выглядела счастливой, спокойной и влюбленной.

Правда, вечер для супругов завершился очередной неприятной встречей с ДПС и требованием сдать тесты на алкоголь и наркотики. Ивлеева саркатистично отметила, что это "идеальное завершение дня".

К слову, о любви. Напомним, в этот вечер на красной дорожке состоялось сразу два светских дебюта новоявленных пар: впервые вместе появились на публике Тимати и Катерина Сафарова — победительница шоу "Холостяк", которую рэпер выбрал, потому что "она настоящая", и впервые же вышли в свет как пара Илья Прусикин и Софья Таюрская (Little Big), долго скрывавшие свой роман.





Илья Прусикин и Софья Таюрская (Little Big)

В реальности отношений последних сомневаться не приходится, а вот в искренность первой пары верят далеко не все — в сети убеждены, что все ради хайпа, и на самом деле Тимати и Катерина не встречаются. Однако сам Тимати вчера заявил Ксении Собчак, что и правда влюблен в Сафарову.





Катерина Сафарова и Тимати

Трогательным моментом на церемонии стала победа Клавы Коки и Niletto в номинации "Лучшая коллаборация": ребят очень тепло поддерживал зал, а сами они радовались так, как некоторые не радуются и "Оскару".

Растрогаться зал заставил и Дима Билан, получивший награду в номинации "Артист 25-летия":

Я никогда не думал, что доживу до такого момента. Сочетание "четверть века" пугает и одновременно вводит в невероятный ступор: каким образом я уже в этом 25 лет? Сколько всего было в начале, сколько отказов. Но это все было в моей жизни. И пробиться тогда было совершенно так же непросто, как сегодня. Поэтому для меня эта награда какая-то невероятная радость.

К слову, эта "тарелка" "Муз-ТВ" стала уже 13-й для Билана — больше пока нет ни у кого из наших артистов.





Дима Билан

Были на церемонии и зрелищные номера: Светлана Лобода парила под куполом, Полина Гагарина пугала эффектной сценографией, Николай Басков и Даня Милохин смывали себя в огромный золотой унитаз, а Филипп Киркоров восседал в ковше экскаватора — в общем, все как всегда.









Победители "Премии Муз-ТВ"

Лучшая исполнительница — Zivert

Лучший исполнитель — Артур Пирожков (Александр Ревва)

Лучшая группа — Little Big

Лучшая песня — Jony, "Комета"

Прорыв года — Dabro

Лучшая коллаборация — Клава Кока и Niletto, "Краш"

Лучший альбом — Artik & Asti, "7 (Part 1)"

Лучшее видео — Morgenshtern и Тимати, "El problema"

Лучшее женское видео — Светлана Лобода, "moLOko"

Лучшее мужское видео — Егор Крид, "Сердцеедка"

За вклад в развитие музыкальной индустрии — Илья Лагутенко

За вклад в развитие нового поколения артистов — Филипп Киркоров

Артист 25-летия — Дима Билан

Группа 25-летия — "Руки Вверх!".





"Премия Муз-ТВ"





Илья Прусикин и Софья Таюрская (Little Big), Элджей