На ПМЭФ обсудили темы, связанные с воспитанием, цифровизацией и развитием СПО

Влада Некрасова

Роль цифровых технологий в воспитании, формировании ценностей, безопасность учащихся в интернете, перспективы развития и преимущества среднего профессионального образования – эти и многие другие вопросы обсуждались в рамках сессий Петербургского международного экономического форума, в которых принял участие Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Участники сессии «Международный бизнес и глобальные ценности: риски и возможности на новом этапе развития творческих индустрий» поделились своим мнением о роли творческих индустрий, использования современных технологий в формировании личности, системы ценностей общества.

Глава Минпросвещения России подчеркнул, что внедрение цифровой образовательной среды позволит поддержать традиционную систему обучения, воспитания, развития талантливых творческих ребят. Она будет включать проверенное содержание, социальные инструменты, различные фильмы и книги, возможность посещения музеев и театров в режиме онлайн.

«Мы не идём по пути запрета. Мы идём по пути тех возможностей, которые может дать сегодня цифровая образовательная среда», – отметил Министр.

Также Сергей Кравцов принял участие в сессии, посвящённой вопросам модернизации, повышения эффективности и гибкости системы СПО, работы колледжей и техникумов.

Он подчеркнул, что одна из главных целей – повысить востребованность, престиж и доступность рабочих профессий, чтобы выпускники колледжей и техникумов могли состояться как профессионалы в выбранной ими специальности.

«Мы провели анализ программ всех колледжей страны на предмет того, чтобы они соответствовали запросам региональных рынков труда. Наша задача – сделать систему СПО максимально современной», – сказал Министр.

Участники дискуссии также сделали особый акцент на практических преимуществах СПО. Представители бизнеса отмечали, что успешно окончившие колледж ребята, в частности такие специалисты, как сварщики, монтажники, теплотехники, сегодня особенно востребованы на рынке труда.

Кроме того, в рамках специальной юношеской секции «ПМЭФ Юниор» Сергей Кравцов пообщался с участниками Всероссийского конкурса «Большая перемена» – масштабного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Ребята представили Министру свои идеи и предложения по развитию образовательных технологий, совершенствованию учебного процесса.

Говоря о педагогических профессиях, Сергей Кравцов отметил, что сегодня всё больше и больше школьников идут в педагогические университеты, а профессия педагога с каждым годом становится всё престижнее.

Петербургский международный экономический форум продолжит работу до 5 июня включительно. Завтра, 4 июня, Министр просвещения Сергей Кравцов примет участие в сессиях, посвящённых гармонизации школьного и университетского образования и повышению вклада школы в экономический рост, а также в центральном событии форума – пленарном заседании с участием Президента России Владимира Путина.

Петербургский международный экономический форум – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

Форум является ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

В 2021 году ПМЭФ проходит со 2 по 5 июня. Основная тема форума – «Снова вместе. Экономика новой реальности».