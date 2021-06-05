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Около 400 амурчан примут участие в программе «Ворлдскиллс Экспресс»

Около 400 амурчан примут участие в программе «Ворлдскиллс Экспресс»

В рамках федеральной программы «Ворлдскиллс Экспресс» жители Приамурья могут бесплатно получить востребованную профессию, сообщает Министерство образования и науки Амурской области. 

Участникам проекта доступно обучение по 44 профессиональным компетенциям. По 16 из них в Благовещенске, Белогорске и Свободном занятия проходят на площадках, оборудованных по стандартам Ворлдскиллс,  остальные компетенции можно освоить дистанционно.

Стать участниками программы могут неработающие граждане, обратившиеся в службу занятости, люди старше 50 лет, граждане предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста. По многим компетенциям программы обучение доступно для людей без образования, они смогут получить профессию с нуля.

На сегодняшний день к экспресс-обучению приступили 18 человек – они осваивают компетенцию «Предпринимательство», еще одна группа будущих бизнесменов начнет занятия в ближайшее время. 

По всей стране на обучение по программе «Ворлдскиллс Экспресс» записалось более 20 тысяч человек. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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