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Первый военный госпиталь был основан Петром I

Первый военный госпиталь был основан Петром I

01:17  Автор: Анна Шушкина



5 июня Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко отмечает 315 лет со дня открытия.

Указом царя Петра I «учредить в Москве за Яузою-рекой против Немецкой слободы лазарет для лечения раненых солдат русской армии» 5 июня (25 мая по старому стилю)1706 года в Лефортово был открыт военный госпиталь, который стал первым государственным медицинским учреждением России. В здании больницы была открыта также первая Медико-хирургическая школа во главе с лейб-медиком Николаем Бидлоо.

В 1770-1771 годах госпиталь боролся с эпидемией чумы, в нем лечили раненых в Отечественную войну 1812 года и во время других войн — вплоть до настоящего времени. Здесь работали выдающиеся российские медики Щепин, Самойлович, Мухин, Склифосовский, Плетнев, Юдин, Бурденко, а также проводил первые показательные операции под наркозом Пирогов.

Основное здание госпиталя построил в 1798-1802 годах зодчий Иван Еготов. В 1907 году госпиталь получил имя «Московский генеральный императора Петра I военный госпиталь», а всему персоналу были пожалованы на погоны вензеля «PP» (Petrus Primus). В декабре 1918 года, по решению исполкома Моссовета, он стал Первым Коммунистическим Красноармейским военным госпиталем, а в 1944 году — Главным военным госпиталем Красной Армии.

Сегодня Главный военный клинический госпиталь имени академика Николая Бурденко является мощным многопрофильным лечебным учреждением. На его базе функционирует 130 лечебно-диагностических отделений и лабораторий, 10 кафедр, интернатура.

День 5 июня в истории


За последние годы здесь были возвращены к полноценной жизни сотни раненых, доставленных в госпиталь из зон вооруженных конфликтов. А сам Главный военный клинический госпиталь Бурденко по праву считается одним из ведущих госпиталей России, а его авторитет и высочайший профессионализм врачей признает вся медицинская, научная и культурная общественность не только в стране, но и во всем мире.


#история #здравоохранение


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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