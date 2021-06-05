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Полезные свойства иван-чая и сферы его применения

Полезные свойства иван-чая и сферы его применения

Многие слышали про такое растение, как иван-чай. Оно обладает очень полезными свойствами, которых нет у большинства других трав. Эксперты рассказали, в чем вам может помочь иван-чай.


Иван-чай — это растение, за которым не обязательно куда-то идти. Вы можете вырастить его дома, как и семь других магических трав. Следуйте инструкциям и помните о предостережениях, также описанных далее.

Основные целебные свойства иван-чая

В народе это растение называют также кипреем. Оно известно с глубокой древности. Главное целебное свойство кипрея — тонизирующее. Если вы устали после тяжелой работы, можно выпить чай с добавлением этого растения. Это поможет повысить тонус, обрести силы и не падать духом.

Если вы перенапряжены, у вас стресс или вы постоянно ощущаете тревогу и беспокойство, то иван-чай вернет вас в строй. Для этого можно не только добавлять растение в чай, но и делать из него настой.

За его полезные свойства стоит сказать спасибо большому содержанию витаминов и микроэлементов. Мало кто знает, но иван-чай содержит огромное количество витамина С, который полезен для человека. Кипрей также помогает:


повысить продуктивность:
улучшить настроение;
снизить частоту головных болей;
восстановиться после болезни.

Использование иван-чая в магии

Иван-чай широко применяется в самых разных ритуалах и обрядах. Используется в магии для работы с заклинаниями. Когда вы читаете заговоры, можно воскуривать это растение. Не забывайте только проветривать помещение, чтобы не навредить себе.

Эксперты в области биоэнергетики отмечают, что это добавление этого растения в чай или же его настой помогают открывать чакры. Эссенция иван-чая помогает открыть третий глаз — чакру под названием Аджна.

Кипрей может:


очистить жилище от отрицательной энергетики при помощи воскуривания;
вернуть страсть в длительные отношения.

Растение помогает достичь взаимопонимания в семье. Для этого достаточно вырастить его в горшочке.

Также оно помогает в финансовой сфере. Высушенный иван-чай можно носить в кошельке или в сумке. Он привлекает финансовые потоки и повышает уровень удачи человека.

Иван-чай можно класть маленьким детям под подушку или у изголовья кровати, чтобы отпугивать дурные сны. Малыш будет меньше плакать и быстрее засыпать, ему меньше будут сниться кошмары.

Иван-чай — растение верности. Если вы хотите, чтобы в отношениях было больше честности и открытости, обязательно заведите себе такое растение или храните на кухне высушенный кипрей.

Противопоказания:


не стоит давать иван-чай в виде настоев и отваров детям до 6-8 лет;
не стоит употреблять иван-чай более месяца без перерыва;
также не стоит пить отвары и настои этого растения беременным.
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По материалам: dailyhoro.ru

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