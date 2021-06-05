Программа по созданию новых школ объединила ВЭБ.РФ, «Сбер» и Группу компаний «Просвещение»

Лидия Мартынова

На сессии «Большая перемена: инвестируем в будущее» в рамках Петербургского международного экономического форума, в которой принял участие Министр просвещения Сергей Кравцов, состоялось торжественное подписание первых соглашений с десятью российскими регионами о намерении участвовать в проекте создания новых школ. Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» также объявила о формировании новой структуры под названием «ПроШкола» для координации проекта. Это очередной шаг в рамках самой масштабной в стране программы государственно-частного партнёрства по созданию новых школ, оснащённых передовым оборудованием и лучшими инфраструктурными решениями. Данная программа – одна из ключевых составляющих национального проекта «Образование». Её курирует Минпросвещения России, информирует пресс-служба ведомства.

Компания «ПроШкола» – это утверждённый Правительством Российской Федерации концессионер, с которым субъекты и муниципальные образования могут заключать концессионные соглашения без конкурса для создания новых школ в рамках государственной программы по развитию образования. Вхождение ВЭБ.РФ в капитал «ПроШколы» осуществляется в соответствии с развиваемой совместно «Сбер» и ВЭБ.РФ повесткой государственно-частного партнёрства в сфере образовательной инфраструктуры. «Сбер» планирует выступить в качестве ключевого финансового партнёра ООО «ПроШкола» при реализации проектов по строительству школ с использованием механизма концессии.

«По итогам пилотных отборов проектов в рамках программы мы видим заинтересованность субъектов в реализации концессионных соглашений, а появление системного федерального игрока с ускоренной процедурой подготовки и реализации проектов обеспечит возможность исполнения поставленной Президентом задачи», – прокомментировал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Партнёры планируют реализовывать проекты в более чем 50 регионах Российской Федерации. Благодаря решению Правительства сроки реализации проектов будут сокращены, что является критически важным для обеспечения ввода школ к 2024 году, когда ожидается максимальная, пиковая нагрузка из-за увеличения количества учащихся.

«Новая стратегия ВЭБ.РФ направлена на создание партнёрств. Уверены, что амбициозная и социально важная задача по созданию школ может быть реализована только в рамках такой модели. Правление ВЭБ.РФ приняло решение поддержать вхождение государственной корпорации в капитал «ПроШколы» во исполнение поручений Президента. Ключевой нашей задачей видим методологическую и организационную поддержку субъектов Российской Федерации в целях получения мер государственной поддержки по проектам, которые планируется реализовать при участии «ПроШколы». Планируем содействовать разработке схем организации финансирования проектов и участвовать в финансировании проектов, реализуемых «ПроШколой» с участием банков-партнёров», – отметил Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

В рамках реализации проекта по строительству новых школ в регионах во время сессии Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и главы десяти регионов подписали соглашения о сотрудничестве. В числе пилотных регионов – Владимирская, Иркутская, Омская, Самарская, Новгородская области, Красноярский край, республики Бурятия и Якутия, Ханты-Мансийский автономный округ.

«Реализация проектов на базе ООО «ПроШкола» – разумное применение наработанных нами компетенций в проектах государственно-частного партнёрства, опыта в школьных концессиях и своевременный ответ на запрос Министерства просвещения Российской Федерации и различных субъектов по созданию новых, отвечающих современным требованиям образовательных объектов через концессионный механизм. Мы планируем выступать в таких проектах не только основным финансовым партнёром, но и оказать организационную и методологическую поддержку», – прокомментировал заместитель Председателя Правления ПАО «Сбербанк» Анатолий Попов.

«Обеспечить возможность масштабирования деятельности «ПроШколы» во всех субъектах России можно только в партнёрстве с сильными финансирующими организациями. Мы рады объявить о партнёрстве со «Сбером» и ВЭБ.РФ в рамках развития «ПроШколы». Группа компаний «Просвещение» видит своей задачей не только содействие концессионеру в организации технологического оснащения объектов в образовании современными средствами обучения и воспитания, но и содействие органам исполнительной власти в создании и наполнении кадрами подготовленных педагогических и административных работников будущих государственных и муниципальных образовательных учреждений, а также в трансфере лучших практик в сегменте дополнительного образования для будущих учащихся школ», – сказал Президент Группы компаний «Просвещение» Владимир Узун.

При участии учеников, учителей и директоров школ на сессии «Большая перемена: инвестируем в будущее» обсудили подходы к решению задачи создания более 1300 новых школ, поставленной Президентом Российской Федерации перед Правительством Российской Федерации и корпорацией развития «ВЭБ.РФ». В рамках новой программы Минпросвещения России и ВЭБ.РФ предполагается реализовать за счёт привлечения внебюджетных источников более 500 новых объектов. Программа строительства школ потребует 235 млрд рублей из федерального бюджета и 295 млрд рублей из внебюджетных источников. ВЭБ.РФ готов выступить как софинансирующая организация, способствующая привлечению средств от банков-партнёров в концессионные соглашения. Участие государственной корпорации – не более 30% от совокупного объёма требующихся внебюджетных средств в рамках программы (около 90 млрд рублей).

Правила финансирования строительства школ при поддержке ВЭБ.РФ, в том числе на принципах государственно-частного партнёрства, зафиксированы в постановлении Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования». Программа позволит создать в стране свыше 647 тыс. новых современных школьных мест. Её реализация является одним из важных элементов достижения ключевой цели нацпроекта «Образование» – вывести Россию в десятку лучших стран по качеству образования к 2030 году.

Петербургский международный экономический форум – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

Форум является ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

В 2021 году ПМЭФ проходит со 2 по 5 июня. Основная тема форума – «Снова вместе. Экономика новой реальности».