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Путин предложил новый механизм поддержки малого и среднего бизнеса

Путин предложил новый механизм поддержки малого и среднего бизнеса

В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Президент России Владимир Путин предложил новый механизм поддержки бизнеса.

По его словам, речь идет о кредитовании малого и среднего предпринимательства, заявил он. 

"В прошлом году мы приняли принципиальное системное решение по поддержке малого и среднего бизнеса. Вдвое - с 30% до 15% - снизили страховые взносы для небольших предприятий. И отказываться от этого мы, конечно же, не будем. Более того, готовы сделать дальнейшие шаги по поддержке предпринимательства", - сказал Путин.

Глава государства предложил уже в 2021 году ввести новый механизм поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства - так называемое зонтичное предоставление поручительств. 

"Речь идет о следующем: наш институт развития - "Корпорация МСП" - будет выдавать поручительства по кредитам банков-партнеров. По сути - возьмет на себя часть рисков малого и среднего бизнеса, сделает для них кредит более доступным", - пояснил президент.

Кроме того, Путин предложил увеличить долю закупок госкомпаниями у субъектов МСП до не менее 25%.

"Предлагаю увеличить долю товаров, работ, услуг, которые закупают наши крупнейшие компании, государственные заказчики у субъектов малого предпринимательства, включая некоммерческие организации. Она должна составлять не менее 25%", - отметил он. 

Путин уточнил, что при реализации мер существует большое количество нюансов, но с ними разберется правительство РФ. 

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По материалам: uposters.ru

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