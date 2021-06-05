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Решетова обратилась к Тимати: «Целую!»

Решетова обратилась к Тимати: «Целую!»

Накануне рэпер Тимати в очередной раз продемонстрировал свое тонкое чувство юмора. Артист обратился к своей бывшей с пламенным приветом.

Вчера прошла 18-ая ежегодная национальная премия «Муз-ТВ». На мероприятии собрались все сливки отечественного шоу-бизнеса. И Тимати не стал исключением. Артист впервые вывел в свет победительницу шоу «Холостяк» Екатерину Сафарову. Артисты приехали на премию «Муз-ТВ» на шикарном «Роллс-Ройсе». Оба выбрали для церемонии образы в черном. Тимати надел кожаный пиджак, а Екатерина – черное платье с очень глубоким вырезом. Несмотря на то, что многие не верили в их искренние чувства, Тимати решил доказать обратное. Пользуясь прямым эфиром, рэпер неожиданно решил передать привет своей бывшей.

«Настюш, если ты нас смотришь, тебе большой привет», — сказал Тимур и послал экс-возлюбленной воздушный поцелуй.

 Как оказалось, Анастасия Решетова наблюдала за эфиром онлайн. И девушка тут же ответила своему экс-возлюбленному. У себя в Instagram она написала романтическое послание Тимати.

«Мне тут привет передали. Салам Алейкум! Целую в лобик», – отметила Решетова в Instgaram.

Напомним, артисты расстались около года назад.

Сообщение Решетова обратилась к Тимати: «Целую!» появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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