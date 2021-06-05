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Росмолодежь и общество "Знание" подписали соглашение о сотрудничестве

Росмолодежь и общество "Знание" подписали соглашение о сотрудничестве

Выпускники форумов Росмолодежи будут принимать участие в проектах общества "Знание". Об этом заявила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева в ходе подписания соглашения о сотрудничестве с обществом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы очень рады, что подписали сегодня соглашение, хотя мы и так вместе с самого старта перезапуска общества "Знание". Мы будем продолжать нашу работу вместе. Наши выпускники форумной кампании, лидеры проектов "Россия - страна возможностей", "Большая перемена", "Твой ход" с огромным удовольствием ждут новых лекций, новых форматов от общества "Знание", в которых обязательно примут участие", - отметила Разуваева.

Празднование Дня молодежи пройдет совместно с обществом "Знание", рассказала она.

"У нас планируется День молодежи, вы знаете, для нас это знаковая дата. С 25 по 27 июня состоится форум платформы "Россия — страна возможностей", широкое празднование этого дня во всех регионах страны. И мы договорились, что это будет первая тематическая точка с обществом "Знание" — большой марафон, посвященный молодежной тематике», — добавила Разуваева.

Развитие общества "Знание" инициировал в своём послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин. 

"На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества "Знание", все мы о нём хорошо помним", – сказал глава государства.

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По материалам: uposters.ru

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