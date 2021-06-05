Шепотки над косметикой для красоты и молодости

Вадим Карасев

Каждый хочет оставаться красивым и молодым на протяжении всей жизни, поэтому многие стараются вести активный образ жизни и борются с вредными привычками. Усилить притягательность и сохранить красоту помогут и быстрые шепотки, которые применяют перед использованием декоративной косметики.

Заговоры на красоту пользовались популярностью во все времена, и эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают простой способ для продления молодости. Действенные шепотки помогут стать прекраснее, обрести сияющий внешний вид и наслаждаться своим отражением в зеркале.

1. Сохранить привлекательность поможет шепоток, который читают во время нанесения декоративной косметики: «Привлекательность сохраняю, здоровье приумножаю. Как красоту наведу, так и молодость привлеку».

2. Продлить молодость поможет такой шепоток: «Красоту навожу, молодость сохраняю, от недоброжелателей маску надеваю». Его читают во время фазы растущей Луны, когда собираются и красятся перед выходом из дома.

3. Перед нанесением косметики смотрят своему отражению в глаза и проговаривают: «Красота настоящая, на красоту нанесенную помноженная, уверенности прибавит, привлекательностью одарит». После этого красятся, а затем шепчут: «Молодость со мной остается, от меня не уходит, старость не приходит».

4. Новую косметику стоит заговорить, чтобы она не только служила долго, но и помогала сохранять привлекательность и молодость. На растущей Луне принадлежности раскладывают на столе, пересчитывают, а затем складывают в косметичку. Ее берут в руки и произносят: «Красоту свою спрячу, молодость свою сберегу, годам не поддамся». После этого косметике дают полежать некоторое время перед использованием и никому не дают пользоваться, чтобы посторонние не «украли» красоту и молодость.