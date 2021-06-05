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Сосок прикрыт смайликом! В Сеть слили откровенные снимки Екатерины Сафаровой

Сосок прикрыт смайликом! В Сеть слили откровенные снимки Екатерины Сафаровой

После того, как Екатерина Сафарова стала победительницей шоу «Холостяк», ее личная жизнь сильно заинтересовала общественность. Уже известно, что девушка раньше встречалась с футболистом Неймаром, а также была участницей испанского реалити-шоу. А теперь появились ее интимные фотографии.

Не секрет, что Сафарова является профессиональной моделью. И вот в Сети всплыли ее откровенные снимки. Кадрам уже более пяти лет, поэтому на них Екатерина позирует еще без сделанной груди. На фотографиях Сафарова блистает на берегу моря. На ней надеты тяжелые ботинки, трусы с декором и белый пиджак, накинутый на голое тело. В кадре видна ее маленькая грудь, сосок которой прикрыт смайликом.

[media=https://www.instagram.com/p/BNymC2llzcQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Отметим, Екатерина не скрывает, что обращалась к пластическому хирургу. На проекте «Холостяк» девушка рассказала, что выдающиеся формы не свои.

[media=https://www.instagram.com/p/BNzlg5nlz8S/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

К слову, вчера Екатерина впервые официально вышла в свет с Тимати. Артисты приехали на премию «Муз-ТВ» в элегантных нарядах. Тимати надел черные кожаный пиджак, а Екатерина блистала в черном платье с глубоким декольте и опасным мини.

Сообщение Сосок прикрыт смайликом! В Сеть слили откровенные снимки Екатерины Сафаровой появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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