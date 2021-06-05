Современный учитель должен быть примером для учеников - Сергей Кравцов

Лидия Мартынова

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов рассказал о педагогической подготовке и о том, каким должен быть сегодня современный учитель. Дискуссия «Школа – университет»: проблемы коадаптации» прошла в рамках Петербургского международного экономического форума, информирует Минпросвещения России.

«С точки зрения содержания, школа – это база, базисные знания. Наша начальная школа – лучшая в мире по качеству образования согласно исследованию PIRLS. По качеству естественно-научного образования Россия входит в пятёрку лучших стран мира», – сказал Сергей Кравцов.

Он напомнил, что в сфере образования важны вопросы взаимодействия, кооперации и выработки общих ценностей, которые прививаются молодёжи для сохранения мира.

«Что касается подготовки учителей, то, на мой взгляд, важно определить программы преподавания и то, к какому результату мы придём. Я уверен, что современный учитель должен уметь не только преподавать предмет, но и общаться со школьниками, находить общий язык, уметь пользоваться социальными сетями, быть современным и являться примером для учеников», – заявил Министр.

Сергей Кравцов подчеркнул, что Минпросвещения России развивает педагогические вузы по всей стране, чтобы учителя имели соответствующий уровень подготовки вне зависимости от того, где они получили образование.

Руководитель Фонда «Талант и успех», член Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию Елена Шмелёва, выступая на сессии, рассказала о региональных центрах, созданных по модели «Сириуса» в каждом субъекте Федерации. Таких центров уже 55, до конца года откроется ещё 7.

Она отметила, что опыт лучших педагогов используется для работы с детьми и другими педагогами.

Петербургский международный экономический форум – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

Форум является ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

В 2021 году ПМЭФ проходит со 2 по 5 июня. Основная тема форума – «Снова вместе. Экономика новой реальности».