ТОП-10 лучших нарядов премии «МУЗ-ТВ»

Лидия Мартынова

Сейчас во дворце спорта «Мегаспорт» проходит 18-ая национальная премия «Муз-тв». В этом году ведущими стали Александр Ревва, Настя Ивлеева, Ксения Собчак и Дмитрий Нагиев. Каждую минуту на мероприятии прибывают все больше и больше артистов российского шоу-бизнеса. Предлагаем твоему вниманию подборку лучших нарядов с красной ковровой дорожки!

Первой на мероприятии появилась Анастасия Ивлеева. Девушка предпочла черно-розовую гамму. Звезда позируют перед гостями в топе и юбке длины миди, правда, с пикантным разрезом, который подчеркнул стройность ее ног.

Виктория Дайнеко приехала на мероприятие в строгом черном облегающем платье с летящими вверх рукавами.

Ольга Бузова как всегда отличилась. Теледива появилась как жар-птица в ярком наряде. Одним взмахом крыла Ольга поразила всех присутствующих.

В отличии от Бузовой Назима предпочла более лаконичный наряд. Певица появилась в черном платье с рукавами в стиле буф.

Элджей предпочел нарядиться в одной гамме со своей возлюбленной Ивлеевой. Певец надел кожаные красные штаны с черепом и красную жилетку. Образ он разбавил украшениями.

Появление Давы и Филиппа Киркорова было поистине необычным. Ведь артисты приехали на свадебном кабриолете в окружении десятка полуголых мужчин. Мужчины надели строгие смокинг-костюмы.

Клава Кока стесняться не стала. Девушка приехала в обтягивающем прозрачном боди, на котором подписаны по-английски части ее тела. К слову, просвечиваются у нее даже соски.

Изюминкой этого вечера стал Моргенштерн со своей девушкой Диларой. Несмотря на то, что музыкант не может ходить, он приехал на мероприятие на инвалидной коляске, которой управляла Дилара. Пара решила сделать акцент на своей груди. Если у Моргенштерна соски и вовсе были открыты, то у Дилары в районе груди красовалась надпись: «Ice».

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