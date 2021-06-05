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ТОП 5 спойлеров к новому сезону сериала «Бумажный дом»

Сериал «Бумажный дом» является одним из самых известных испанских проектов наряду с сериалом «Элита». Уже совсем скоро выйдет заключительный 5 сезон. Фанаты начинают строить догадки по поводу того, чем же завершится ограбление. Мы решили подготовить для вас топ 5 спойлеров к новому сезону сериала «Бумажный дом». Теперь вы будете знать, чего же ждать от финала.

Месть за смерть Найроби

В прошлом сезоне умерла одна из участниц банды – Найроби. Создатель сериала Алекс Пина заявил, что команда будет мстить за ее смерть, и месть их будет очень жестока. Найроби действительно была сердцем банды грабителей, поэтому ее потеря очень скажется на настроениях внутри коллектива.

Профессор попал в плен

Из синопсиса нового сезона становится ясно, что Профессор все-таки попадет в плен к Сиерре. Неизвестно, как долго ему придется оттуда выбираться, но на момент начала у него явно не будет никакого плана. Сможет ли ему помочь кто-то извне? Это пока остается тайной.

Штурм банка Испании

Армия Испании наконец-таки перестанет церемониться с грабителями и начнет штурм банка. Это стало понятно из кадров, снятых одним из фанатов во время съемок. На них показано, как люди забираются внутрь по стенам банка. В отсутствии мозга операции в лице Профессора наши ребята, кажется, обречены на поражение. Тем более, что сценарист Алекс Пина заявлял, что погибнет много ключевых персонажей. Как вы думаете, кому же все-таки удастся остаться в живых?

Марсель присоединится к команде в банке

В конце прошлого сезона к грабителям присоединилась Лиссабон, находящаяся в бегах от правительства. В новом тизере же мы видим, что в здании банках находится и Марсель, который обычно помогал команде снаружи. Является ли это частью плана Профессора или всё настолько плохо, что им нужно максимальное количество человек с оружием в здании? Что ж, мы надеемся, что Марсель оказался там не случайно.

Первая часть сезона закончится на поражении банды Профессора

Как вы знаете, новый сезон будет разделен на две части, которые будут выходить в сентябре и декабре соответственно. Это было сделано для того, чтобы поклонникам не пришлось долго ждать полного конца монтажа, который занимает много времени. Создатель Алекс Пина рассказал, что пауза в сезоне будет сделана после того, как команда Профессора потерпит поражение. Таким образом, фанаты будут на взводе и в полном нетерпении от того, что же их ждет дальше. Впрочем, мы уверены, что с ребятами (по крайней мере определенной их частью) все будет хорошо.

Сообщение ТОП 5 спойлеров к новому сезону сериала «Бумажный дом» появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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