«Ущербная Клава Кока»: Арбенина раскритиковала «Муз-ТВ»

Анастасия Иванова

Вчерашнюю премию «Муз-ТВ» сегодня активно обсуждают в Сети. Ведь она собрала в себе огромное количество скандалов и конфликтов. Диана Арбенина решила прокомментировать прошедшее мероприятие.

Певица резко высказалась у себя в Instagram, где полностью раскритиковала организаторов мероприятия. Арбенина, не подбирая выражения, прошлась по молодому поколению. Девушка считает, что некоторые артисты незаслуженно получили награды.

«Номинации «Рок» у этой премии нет вообще. Номинацию «Рэп» тоже похерили. Зато есть адски тупая песня про пчелку. Есть мальчик-инфантил Слава. Есть Клава, прости, Господи, Кока. Тонны каких-то ущербных обделенных талантом детей», – негодует Арбенина.

Не забыла пройтись певица и по кумиру молодежи – Моргенштерну. Певица отметила, что его скандал на сцене стал полным провалом для премии. Арбенина восхитилась его смелостью.

«Пацан не стал хавать обиду, а трогательно, по-детски, выскочил на сцену и протестовал», – комментирует ситуацию исполнительница.

Также Диана Арбенина отметила, что это было последнее подобное мероприятие, на которое она приходит. Ведь этой премией она осталась крайне недовольна.

«Это было великолепно. Редкий случай взрыва застоявшегося безвкусного болотца», – заключила Диана Арбенина.

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