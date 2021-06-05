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В кабмине обсуждают восстановление интервенционного фонда по зерну и сахару

В кабмине обсуждают восстановление интервенционного фонда по зерну и сахару

17:35  Автор: Виктория Карташева


Источник: ТАСС



Правительство обсуждает возможность восстановления интервенционного фонда по зерну и, возможно, по сахару, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает ТАСС.

«Интервенции — мы сейчас прорабатываем эту тему. Буквально перед отъездом обсуждали с Минсельхозом восстановление интервенционного фонда, так называемого, по зерну. Будем его скорее всего восстанавливать, и, возможно, по сахару», — отметил Белоусов.

Минсельхоз установил экспортные пошлины на зерновые со 2 июня


Он подчеркнул, что создание подобных фондов является непростой задачей, поскольку предполагает вмешательство государства в рыночные механизмы.

«Это надо делать очень тонко, не поломав ценовые пропорции. Но это общемировая практика, такого рода вмешательства, других способов борьбы с ценами человечество не придумало», — заявил Белоусов.


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Интервенционный фонд существует для проведения товарных и закупочных интервенций на рынке зерна. Этот механизм действует в России с 2001 года. Государство для поддержки производителей приобретает зерно в интервенционный фонд, а в рамках товарных — продает, чтобы не допустить роста цен. Интервенции по закупке зерна в последний раз проводились для урожая 2016 года.

В январе этого года Минсельхоз начал проработку уровня цен в случае проведения зерновых интервенций в 2021-2022 годах.


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По материалам: pnp.ru

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