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В Сети появились кадры квартир RM и Чимина из BTS

В Сети появились кадры квартир RM и Чимина из BTS

Поклонники южнокорейской к-поп группы BTS могут поздравить любимых айдолов. На днях RM и Чимин (Jimin) приобрели апартаменты в престижном комплексе Nine One Hannam. И в Сети уже появились кадры их квартир!

Грандиозная покупка состоялась месяц назад. RM приобрел недвижимость за 6 миллионов долларов. Известно, что музыкант для оплаты использовал наличные деньги. RM и Чимин не прибегали к кредитам. Площадь каждой квартиры составляет 293,93 квадратных метров.

А вот Чимин приобрел апартаменты за 5 миллионов рублей. Цена его недвижимости ниже, так как у него нет террасы. Кроме того, блок RM расположен в более выгодном месте.

Отметим, что жилье в Nine One Hannam является одним из самых дорогих комплексов в Сеуле. К слову, соседями парней стали G-Dragon, Со Джи Соб (So Ji Sub) и Чон Джи Хён (Jung Ji Hyun). Несмотря на то, что все знаменитости приобрели квартиры, пока нет никаких гарантий, что они переедут туда. Ведь музыканты могут сдавать их в аренду.
Давай вместе посмотрим, как выглядят их новая недвижимость.








Сообщение В Сети появились кадры квартир RM и Чимина из BTS появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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