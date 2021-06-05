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В VII Московском чемпионате «Абилимпикс-2021» примут участие более 2 тысяч москвичей

В VII Московском чемпионате «Абилимпикс-2021» примут участие более 2 тысяч москвичей

Ожидается, что в VII Московском чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2021» примут участие более 2 тысяч москвичей в трех возрастных категориях: «Школьники» (с 14 лет), «Студенты» и «Специалисты» (до 65 лет), сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Прием заявок будет проходить с 23 августа по 24 сентября.

Соревнования состоятся по 81 профессиональной компетенции, в числе которых информационные технологии, медицина, промышленность, экономика и финансы, сфера услуг и питание, декоративно-прикладное искусство и другие. В этом году список компетенций пополнился новыми направлениями: «Архитектор 1С», «Быстрое прототипирование», «Выпечка осетинских пирогов», «Пиццайоло», «Изготовление мороженого», «Сити-фермерство», «Электропривод и автоматика».

«Чемпионат – это хорошая возможность для людей с инвалидностью сделать первые шаги в профессии и получить работу. Список участников московского чемпионата и профессиональных компетенций, по которым они соревнуются, ежегодно увеличивается. В этом году на конкурсе будет представлено сразу семь новых актуальных направлений – все они крайне востребованы на столичном рынке труда. Например, сити-фермерство – один из общемировых трендов в сельском хозяйстве. Но не многие знают, что студенты московских колледжей уже не первый год выращивают в городе овощи, ягоды, зелень и отлично продвинулись в своей работе», – сообщил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Победители столичного чемпионата представят Москву на VII Национальном чемпионате «Абилимпикс-2021».

«Абилимпикс» – международное движение, основной деятельностью которого является проведение конкурсов профмастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве. Россия присоединилась к международному движению «Абилимпикс» в 2014 году. С каждым годом чемпионат «Абилимпикс» набирает все большую популярность в образовательной среде, а количество его конкурсантов только растет.

# Общество
По материалам: edu.ru

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