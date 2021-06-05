Второй скандал на премии!Моргенштерн отказался говорить с Ксенией Собчак: «Жду, когда вы мне заплатите»

Лидия Мартынова

Вчера состоялась ежегодная национальная премия «Муз-ТВ», на которой рэпер Моргенштерн устроил скандал. Сначала музыкант пристыдил Артура Пирожкова, а потом и вовсе в прямом эфире отказался разговаривать с Ксенией Собчак.

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В этом году Ксения Анатольевна стала ведущей премии «Муз-ТВ». Девушка хотела взять интервью у Алишера, но рэпер заявил, что будет говорить с Собчак под камерами только когда она заплатит ему! После этого телеведущая заявила, что никогда никому не платит за интервью, и передала микрофон Алишеру. Однако тот радушно улыбался и молчал в ответ.

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«Меня все боятся. Я думала, что Моргенштерн смелый человек: на коляске приехал, периодически какие-то выходы совершает, но нет, на меня у него смелости не хватает», — сказала Собчак, вызвав смех у рэпера.

Кроме того, Собчак раскрыла сумму, которую рэпер потребовал от нее за интервью – пять миллионов рублей! После озвучки сумму вмешать в рзговор решил Дмитрий Нагиев, который с иронией заявил, что больше не будет бесплатно с Собчак вести мероприятие.

«А так можно было, да? Проси шесть миллионов, и мы вдвоем порвем эту дрянь», — крикнул Нагиев.

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