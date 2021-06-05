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Зейна Малика избили возле ночного клуба

Британский исполнитель Зейн Малик (Zain Malik) редко участвует в скандалах. Артист предпочитает не влезать в различные потасовки, дабы сохранить свою ориентацию. Однако конфликты у Зейна все-таки случаются.

Накануне артист стал участником драки возле одно из баров Нью-Йорка. Неизвестный мужчина в пьяном угаре вел себя агрессивно. Он пытался напасть на музыканта, параллельно задирая Малика и выкрикивая гомофобные оскорбления.  Исполнитель сначала не хотел связываться с пьяным мужчиной. Однако его терпение лопнуло, когда тот начал задевать личность артисты, называя его геем. К счастью, дебошира удалось успокоить. Происходящее снимали очевидцы. Видео драки они выложили в TikTok.


@tmz

Zayn Malik got in a heated confrontation outside an NYC bar … and he ended up shirtless #breakingnews #fyp #tmz #zaynmalik

♬ original sound — TMZ

После просмотра видео пользователи сети стали осуждать Зейна Малика за то, что он начал разбираться с пьяным незнакомцем.

«Так смешно смотреть, как Зейн ростом метр с кепкой и весом школьника пытается выпендриваться на пьяного мужика, который очевидно бы ему навалял», – комментируют зрители.

Правда, нашлись и те, кто защитил артиста. Некоторые пользователи считают, что никто не смеет оскорблять друг друга, поэтому за свои слова нужно отвечать.

«За гомофобство я бы тоже накинулась, даже если бы меня избили», – написали в комментариях.

Напомним, Зейн Малик встречается с Джиджи Хадид (Gigi Hadid). Недавно у них родился ребенок.

Сообщение Зейна Малика избили возле ночного клуба появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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