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Африкантова из «Дома-2» раскрыла тайну Бородиной: «Ксюша ждет ребенка»

После того, как Ксения Бородина оставила загадочную надпись у себя в stories, намекающую на то, что она очень хочет сообщить нечто важное своей публике, но пока не решается это сделать, подписчики начали гадать, что за тайну хранит Бородина и сделали вывод, что в ее отношениях с Курбаном Омаровым назрел разрыв.

Мама Марины Африкантовой не смогла пройти мимо горячей темы и, как и обычно, оставила своей комментарий на этот счет. Она шокировала зрителей проекта «Дом-2» и поклонников Ксюши неожиданным известием, заявив, что обладает другой информацией. Бородина вовсе не планирует расставаться с любимым. Напротив, по словам родительницы Марины, в семье знаменитой пары скоро должен появиться еще один малыш. «Развод Бородиной? Мне сказали, что она ребёнка ждет. Мне сказали так: «Бородина ждет ребенка». А вот эта интрига «они разводятся, они разводятся» — там все наоборот», — цитирует портал «Экспресс-газета» Африкантову, которая негласно считается главной сплетницей шоу.

Разумеется, новая версия также имеет место быть, однако, у пользователей сети после такого откровения возник еще один вопрос: «Зачем Бородина удалила из друзей Курбана Омарова, если у них все хорошо? Просто хайп?»

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По материалам: popcake.tv

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