Актёра Александра Головина застукали в гей-сауне

Анастасия Иванова

Сегодня сотрудникам нашего портала сообщили о том, что звезда фильмов «Сволочи», «Запретная зона» и сериалов «Кадетство», «Кремлевские курсанты» Александр Головин был замечен в гей-сауне на Покровке. Об этом заявил инсайдер, который частенько видит его на данной локации.

«А разве это секрет, мы регулярно его видимо в этой популярной гей-сауне на Покровке, раньше он туда приходил со своим парнем. Он классный парень, симпатичный. Мы с друзьями сразу узнали, это Александр Головин, не стали подходить просить сделать селфи», — дал комментарий представителю портала POPCAKE мужчина, предпочитающий остаться анонимным.

На данный момент о личной жизни актера известно мало. Порталы, посвященные киноиндустрии, сообщают, что завидный мужчина из российского шоу-бизнеса не женат и даже не имеет возлюбленной, однако, уточняют, что сам Головин не любит распространяться на эту тему. Публика же уверена в его гетеросексуальности. Поклонники старого доброго проекта про мальчишек-курсантов не раз говорили о мужественности артиста и о том, как он порой заглядывается на своих красивых коллег-женщин.

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