Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Актёра Александра Головина застукали в гей-сауне

Сегодня сотрудникам нашего портала сообщили о том, что звезда фильмов «Сволочи», «Запретная зона» и сериалов «Кадетство», «Кремлевские курсанты» Александр Головин был замечен в гей-сауне на Покровке. Об этом заявил инсайдер, который частенько видит его на данной локации.

«А разве это секрет, мы регулярно его видимо в этой популярной гей-сауне на Покровке, раньше он туда приходил со своим парнем. Он классный парень, симпатичный. Мы с друзьями сразу узнали, это Александр Головин, не стали подходить просить сделать селфи», — дал комментарий представителю портала POPCAKE мужчина, предпочитающий остаться анонимным.

На данный момент о личной жизни актера известно мало. Порталы, посвященные киноиндустрии, сообщают, что завидный мужчина из российского шоу-бизнеса не женат и даже не имеет возлюбленной, однако, уточняют, что сам Головин не любит распространяться на эту тему. Публика же уверена в его гетеросексуальности. Поклонники старого доброго проекта про мальчишек-курсантов не раз говорили о мужественности артиста и о том, как он порой заглядывается на своих красивых коллег-женщин.

[media=https://www.instagram.com/p/Bn-2VeWFtl3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Сообщение Актёра Александра Головина застукали в гей-сауне появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Рюкзак-вертолёт CopterPack совершил первый успешный полёт
Рюкзак-вертолёт CopterPack совершил первый успешный полёт
Собянин рассказал о программе комплексного благоустройства района Марьина Роща
Собянин рассказал о программе комплексного благоустройства района
Павел Табаков год скрывал дочь
Павел Табаков год скрывал дочь
Для чего используется щековая дробилка
Для чего используется щековая дробилка
Сотрудники УлГПУ имени И.Н. Ульянова обеспечили возможность наблюдения в онлайн-режиме за жизнью орлов
Сотрудники УлГПУ имени И.Н. Ульянова обеспечили возможность
Для амурских школ и колледжей закупят 1,5 тысячи компьютеров
Для амурских школ и колледжей закупят 1,5 тысячи компьютеров
Палеонтологи США надеются, что президент Байден восстановит охраняемые территории с уникальными окаменелостями
Палеонтологи США надеются, что президент Байден восстановит
Тибетская энергетическая защита: когда она нужна и как ее поставить
Тибетская энергетическая защита: когда она нужна и как ее поставить
Человек способен освоить эхолокацию за десять недель
Человек способен освоить эхолокацию за десять недель
В Якутске будет создан центр цифрового образования детей «IT-куб»
В Якутске будет создан центр цифрового образования детей «IT-куб»
Действенный ритуал на удачный день
Действенный ритуал на удачный день
Кети Топурия нежно поздравила мужа Льва Деньгова с днем рождения: "Тот, кто делает меня счастливой"
Кети Топурия нежно поздравила мужа Льва Деньгова с днем рождения:

Топ на сегодня

Лиса из Blackpink присоединится к BTS? Сместит вижуала Тэхёна
Лиса из Blackpink присоединится к BTS? Сместит вижуала Тэхёна
Запрет пластиковых пакетов в Украине: когда их уберут из магазинов
Запрет пластиковых пакетов в Украине: когда их уберут из магазинов
Байден выступил против участия Китая в процессе выработки правил мировой торговли и технологий
Байден выступил против участия Китая в процессе выработки правил
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 7 июня 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 7 июня 2021 года
Что смотреть летом: "Сплетница", "Локи", "Элита" и другие сериалы, которые нельзя пропустить
Что смотреть летом: "Сплетница", "Локи", "Элита" и другие сериалы,

Еще по теме

Подросток погиб от удара током в сауне в Ленобласти
Как Александр Головин отшил влюбленную Мельникову: «Мелочь пузатая»
"Ювентус" "заморозил" переговоры с ЦСКА по трансферу Головина
У звезды «Сволочей» и «Кадетства» обнаружилась внебрачная дочь