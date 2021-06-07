Человек способен освоить эхолокацию за десять недель

Вадим Карасев

Психолог Лор Талер (Lore Thaler) и ее коллеги из Даремского университета за десять недель обучили более двух десятков человек ориентироваться в окружающем пространстве при помощи эхолокации, подобно летучим мышам или дельфинам. Они доказали, что этот навык могут приобрести любые люди, независимо от того, слепые они или зрячие.

Способность некоторых слепых людей ориентироваться при помощи эхолокации известна с 1950-х годов. Для этого они щелкают языком и прислушиваются к эху этих щелчков. Как правило, эти люди открывают данный способ ориентации самостоятельно. В результате некоторые из них оказываются способны не только избегать препятствий при ходьбе, но даже ездить на велосипеде. В 2014 году немецкие исследователи установили, что такие люди сопровождают щелкание языком движениями головы и туловища, чтобы компенсировать неподвижность ушных раковин (подробнее об этом можно прочитать в специальном очерке).

В предыдущей работе Лор Талер по эхолокации был обнаружен «конус восприятия», создаваемый каждым щелчком. Это область пространства под углом 60 градусов, где восприятие оказывается наиболее детальным. Также прошлые исследования показали, что информация, полученная при эхолокации, обрабатывается в той же части мозга, которая обрабатывает визуальную информацию.

В проведенном теперь исследовании участвовали 12 слепых и 14 зрячих добровольцев. Их возраст был от 21 до 79 лет. Участники посещали два занятия в неделю по два-три часа каждое. Слушая эхо от щелчков своего языка, они должны были определять, какой из двух находящихся перед ними дисков крупнее — верхний или нижний, или выяснить, как ориентирована прямоугольная доска. Затем они обучались преодолевать виртуальные препятствия в условиях лаборатории, где специальная программа моделировала акустические условия. Наконец, они передвигались по улице, используя щелчки и трость.

Все участники успешно освоили эхолокацию. Некоторые из них справлялись с таким ориентированием даже успешнее, чем семь человек из контрольной группы, которые владели этим способом десять или более лет.

По словам Лор Талер, эхолокация — «удивительный навык, который обладает таким огромным потенциалом для помощи слепым людям и исследования нейропластичности на общем уровне». В будущем, как считают исследователи, обучение эхолокации будет проходить не под руководством ученых, а с помощью профессиональных слепых инструкторов. Исследователи также надеются выяснить, можно ли научить эхолокации людей, которые осознают, что теряют зрение из-за развивающегося заболевания.

Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.