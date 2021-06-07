Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Спорт » «Челси» и «Арсенал» интересуются молодым голкипером из Украины

«Челси» и «Арсенал» интересуются молодым голкипером из Украины

«Челси» и «Арсенал» интересуются молодым голкипером из Украины
Вратарь «Шахтёра» и сборной Украины Анатолий Трубин находится в сфере интересов «Челси» и «Арсенала». Об этом пишет британская пресса.

Также отмечается, что на Трубина претендуют леверкузенский «Байер», «Милан» и «Интер». В британских СМИ назвали Трубина «украинским Доннаруммой».
Отметим, что в сезоне 2020/2021 Анатолий Трубин вытеснил Пятова из основы «Шахтёра». Также ожидается, что именно Трубин будет основным кипером сборной Украины на чемпионате Европы.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Для чего используется щековая дробилка
Для чего используется щековая дробилка
Сотрудники УлГПУ имени И.Н. Ульянова обеспечили возможность наблюдения в онлайн-режиме за жизнью орлов
Сотрудники УлГПУ имени И.Н. Ульянова обеспечили возможность
Для амурских школ и колледжей закупят 1,5 тысячи компьютеров
Для амурских школ и колледжей закупят 1,5 тысячи компьютеров
Палеонтологи США надеются, что президент Байден восстановит охраняемые территории с уникальными окаменелостями
Палеонтологи США надеются, что президент Байден восстановит
Тибетская энергетическая защита: когда она нужна и как ее поставить
Тибетская энергетическая защита: когда она нужна и как ее поставить
Человек способен освоить эхолокацию за десять недель
Человек способен освоить эхолокацию за десять недель
В Якутске будет создан центр цифрового образования детей «IT-куб»
В Якутске будет создан центр цифрового образования детей «IT-куб»
Действенный ритуал на удачный день
Действенный ритуал на удачный день
Кети Топурия нежно поздравила мужа Льва Деньгова с днем рождения: "Тот, кто делает меня счастливой"
Кети Топурия нежно поздравила мужа Льва Деньгова с днем рождения:
В Японии арестовали российского моряка после столкновения с местной шхуной
В Японии арестовали российского моряка после столкновения с местной
Хакеры из Anonymous объявили войну Илону Маску, обвинив его в чрезмерном влиянии на биткоин
Хакеры из Anonymous объявили войну Илону Маску, обвинив его в
Подарок от Кейт и Уильяма и поздравления от Елизаветы II: как в королевской семье отреагировали на рождение дочери Меган и Гарри
Подарок от Кейт и Уильяма и поздравления от Елизаветы II: как в

Топ на сегодня

Ритуал на улучшение финансового состояния
Ритуал на улучшение финансового состояния
Чему нас научил "Секс в большом городе" и за что мы до сих пор любим этот сериал
Чему нас научил "Секс в большом городе" и за что мы до сих пор любим
Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз
Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз
Лиса из Blackpink присоединится к BTS? Сместит вижуала Тэхёна
Лиса из Blackpink присоединится к BTS? Сместит вижуала Тэхёна
Таро-прогноз на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 7 по 13 июня 2021 года

Еще по теме

Сборная Украины назвала заявку на чемпионат Европы
Форвард сборной Украины пользуется спросом в Серии А
Представители сильнейшей футбольной лиги мира интересуются защитником сборной Украины
Гранд турецкого футбола хочет приобрести защитника сборной Украины