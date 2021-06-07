«Челси» и «Арсенал» интересуются молодым голкипером из Украины

Лидия Мартынова

Вратарь «Шахтёра» и сборной Украины Анатолий Трубин находится в сфере интересов «Челси» и «Арсенала». Об этом пишет британская пресса.Также отмечается, что на Трубина претендуют леверкузенский «Байер», «Милан» и «Интер». В британских СМИ назвали Трубина «украинским Доннаруммой».Отметим, что в сезоне 2020/2021 Анатолий Трубин вытеснил Пятова из основы «Шахтёра». Также ожидается, что именно Трубин будет основным кипером сборной Украины на чемпионате Европы.